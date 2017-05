Pastillas para adelgazar que vende 'Epa Colombia' son fraudulentas: Invima

redacción Nacional

El Invima emitió una alerta sanitaria sobre los productos denominados ‘Viku Diet Light Max Plus’ y ‘Viku Diet Light Max’, ya que contiene una sustancia llamada Sibutramina, la cual puede poner en riesgo la vida de las personas que la consumen.

Este producto -que supuestamente sirve para bajar de peso- se popularizó luego de que Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, anunciara su comercialización través de redes sociales.

Sin embargo, el Invima señaló que estas pastillas para adelgazar no cuentan con el registro sanitario, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal y se consideran un producto fraudulento.

“El Invima solicitó a los establecimientos distribuidores y comercializadores, abstenerse de distribuir y comercializar los productos fraudulentos Diet Light Max Plus y Viku Diet Light Max. A su vez, la Red Nacional de Farmacovigilancia solicitó que desde los programas institucionales se realice la búsqueda activa para la detención de reacciones adversas que involucren productos Diet Light Max Plus y Viku Diet Light Max”.

La entidad publicó además dos fotos en las que muestra cuál es el producto al que hace referencia, el mismo que ‘Epa Colombia’ ofrecía en un video que publicó en su perfil de Facebook y que fue eliminado luego de que se conociera la alerta sanitaria del Invima.

En esa grabación, la joven daba indicaciones de cómo tomar las pastillas para adelgazar que, según ella, valen 180 mil pesos y “son totalmente naturales, no tienen contradicciones [contraindicaciones], no tienen nada. Y pues ya, amor, vienen de la China y me las traen aquí a Colombia para que yo las venda. Y son superbién, o sea usted en una semana está bajando tres de kilo, amiga. Entonces, es superbueno, dos semanas está bajando seis kilos. Eso yo se lo recomiendo si usted lleva mi dieta”, decía en el video.

No obstante, en su alerta, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos reitera que esas pastillas sí representan un riesgo para la salud de quienes las consuman y, de ahí, que recomiende que las personas que las estén usando las suspendan y denuncien a los distribuidores de las mismas.

“El Invima recomienda a los consumidores tener cuidado al comprar medicamentos o suplementos dietarios en sitios de Internet o en redes sociales que no tengan su registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden producir efectos nocivos en la salud del consumidor. Si está consumiendo los productos ‘Viku Diet Light Max Plus’ y ‘Viku Diet Light Max’: Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que representa para su salud [y] denuncie los lugares donde se distribuyan o comercialicen”, dice el Invima en un comunicado.

Por último, hace un llamado a los establecimientos que comercializan este producto para que lo retiren del mercado, ya que de no hacerlo podrían incurrir en sanciones por parte del Invima e incluso de carácter penal.