Solicitan aplazar para el 2 de julio revocatoria de alcalde de Barrancabermeja

redacción Nacional

El registrador delegado, Carlos Coronel, le dijo al gobernador de Santander que no contaba con las “garantías necesarias” para llevar a cabo la votación, que había sido programada para el próximo 18 de junio.

A dos semanas de realizarse la votación para la revocatoria del alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry Serrano, la Registraduría solicitó aplazar los comicios para el próximo 2 de julio. La petición estuvo a cargo del registrador delegado, Carlos Coronel, quien por medio de oficio le pidió el cambio de fecha al Gobernador de Santander, Didier Tavera Amado.

De acuerdo con Coronel, la Registraduría aún no cuenta con todas las “garantías necesarias” para llevar a cabo la votación, que inicialmente fue programada para el 18 de junio. (Lea:Revocatoria de alcalde de Barrancabermeja, a las urnas el 18 de junio)

Así las cosas, si la fecha se llega a modificar, ese primer domingo de julio debe participar, como mínimo, el 40% de la votación válida total que obtuvo Echeverry cuando fue elegido como mandatario de la ciudad petrolera en los comicios de octubre de 2015.

Esto significa que con los 110.104 votos válidos que obtuvo el alcalde, el umbral para su revocatoria será de 44.042 votos, pero solo si 22.022 personas votan “sí”, su mandato podrá ser disuelto.

Finalmente quien tendrá la última palabra sobre esta nueva solicitud, según lo establece la Ley Estatutaria 1757 de 2015, es el gobernador del departamento, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

¿Por qué quieren revocar a Echeverry?

A 22 meses de mandato, a Darío Echeverry lo señalan de "no cumplir con sus promesas de campaña", no desarrollar e implementar bien el Plan de Desarrollo de la ciudad, y no lograr acuerdos fructíferos con diferentes gremios como los taxistas y los electricistas.

Así lo dejaron ver los cinco grupos promotores de la revocatoria, entre ellos uno al que hace parte la excongresista Yidis Medina, quienes en enero radicaron las solicitudes y, desde entonces, han estado promoviendo la iniciativa.

“Las 10 mil viviendas de interés social que él prometió no las va a poder cumplir. El tema de darle empleo a la gente tampoco lo va a poder cumplir porque hasta la fecha no lo ha hecho. Él cree que dar empleo es vincular a la gente a Autopavimentación cuando la crisis es más profunda”, comentó la excongresista Medina a Vanguardia Liberal.

Otra de las razones por las que el alcalde ha sido fuente de controversia desde que comenzó su administración, es por las delicadas denuncias que advirtieron contaminación en la Ciénaga de San Silvestre, el afluente de agua más importante del Magdalena Medio y de donde el acueducto municipal surte a aproximadamente 300 mil barranqueños. (Lea el contexto: Segundo llamado por la Ciénaga de San Silvestre)