Se espera que más de dos millones de vehículos se movilicen en ‘Plan éxodo’ de fin de año

Según el subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el coronel Gustavo Adolfo Lazo, para el 'Plan éxodo' de fin de año 2016 se movilizarán aproximadamente dos millones 500 mil vehículos en las carreteras del país.

Este sábado 31 de diciembre, segundo día de la operación éxodo, se calcula que ya han circulado más de 150 mil carros en las principales vías nacionales, “especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta”, dijo Lazo.

El coronel agregó que desde la Policía Nacional hacen un llamado de atención a los conductores para que sean prudentes en sus trayectos y que “no manejen con exceso de velocidad, no se adelanten en líneas continuas y tampoco realicen maniobras peligrosas”. De acuerdo con Tránsito, hasta el momento se han impartido más de 11 mil 500 comparendos por no cargar el kit de carreteras para “prevención y seguridad”.

Igualmente para la movilidad del 'Plan éxodo' 2016, las autoridades nacionales dispusieron de ocho mil uniformados en todos los corredores viales los cuales cuentan con el apoyo de las escuelas de formación y estaciones de Policía. Además, un total de 313 mil 909 vehículos saldrán de la capital del país para festividades de fin de año e ingresarán más de 110 mil automóviles.