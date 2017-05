Se reporta emergencia en Villavicencio por fuertes lluvias en la ciudad

redacción Nacional

Las autoridades de bomberos de Villavicencio reportaron en la noche de este sábado la emergencia que se vive en la capital del Meta por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Guatiquía.

Asimismo, se reporta el desbordamiento de varios caños que atraviesan la ciudad y que ha obligado a la evacuación de algunas familias. (Lea: Alerta roja por inundaciones y fuertes lluvias en el país)

En un audio difundido, se alerta sobre la emergencia y se señala que se dispondrán de 20 unidades de bomberos para atenderla en el sector donde se presenta.

“Tenemos gente encima de los techos (...) Vamos a ir a salvar a estas personas”, se escucha en la grabación, sin embargo, William Álvarez, comandante del cuerpo de bomberos de Villavicencio, pidió prudencia y calma, respecto a las informaciones que se están difundiendo por redes sociales.

“Por favor, no es para generar pánico. Estaremos tomando las medidas pertinentes en cuanto al audio que se generó. No hay necesidad de pánico, hay que guardar la calma. Sí hay situaciones de crecimiento (de ríos y caños) pero no es para generar pánico”, dijo Álvarez.