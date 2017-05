Seis de cada 10 colombianos no quieren tener hijos: Universidad de La Sabana

Redacción Nacional.

Los resultados indicaron que el 59 % de los encuestados no quiere tener hijos, y si ya los tienen no quieren más.

El "termómetro de la familia”, sondeo realizado por la Universidad de La Sabana, presentó este miércoles los resultados de su primera medición.

En la encuesta participaron 1.527 personas mayores de edad de diferentes regiones del país, siendo la población mayoritaria padres de familia (79 %), que respondieron sobre la opción de tener más hijos, las condiciones socioeconómicas para tenerlos en Colombia, el reconocimiento jurídico de la familia y los accesos a los servicios públicos.

La encuesta consistía en 24 preguntas a los ciudadanos con hijos y 22 para los que no tienen. Los resultados indicaron que el 59 % de los encuestados no quiere tener hijos, y si ya los tienen no quieren más. La respuesta negativa al deseo de tener un mayor número de integrantes en la familia se cree a que está relacionado con las deficientes (17 %), insuficientes (44 %) y aceptables (34 %) condiciones socioeconómicas para procrear en el país.

Otro aspecto a destacar sobre la encuesta fue que el 74 % de los participantes fueron mujeres, frente a un 26 % de hombres, evidenciando que las mujeres sienten más interés, afinidad y compromiso con los temas relacionados a la situación familiar en Colombia. En la medición participaron, en su mayoría, personas de estratos medio y alto: 56 % y 37 %, respectivamente. En cuanto a las regiones, la Andina fue la que contó con mayor participación en el sondeo, en tanto las de menor participación fueron las que tienen un acceso más limitado al servicio de internet, pues la medición se llevó a cabo en línea.

Al 79 % de los participantes que respondieron que tenían hijos se les preguntó también sobre la percepción de autoridad que ejercen y la respuesta de sus descendientes. Los encuestados indicaron que su autoridad es buena en un 64 %, y que la respuesta de sus niños lo era en un 58 %.

Por otra parte, no fueron positivas las respuestas sobre el reconocimiento jurídico y la protección sobre la familia: un 39 % de los encuestados lo cree insuficiente. Respecto a la paternidad, un 40 % la considera insuficiente, y para otro 36 % es aceptable frente a la maternidad en el país.

En cuanto a las condiciones laborales, el 34 % considera que los trabajos formales que tienen los miembros de la familia es bueno. Entre la armonización que tienen de la vida familiar y laboral, el 42 % la considera buena. Y sobre el aporte que hacen las empresas para armonizar dicha relación, un 32 % lo considera insuficiente.

En temas relacionados con los servicios públicos, los encuestados calificaron como buena la educación con un 46 %, y la salud con un 39 %. Sin embargo, la seguridad ciudadana y el acceso a medios de transporte de calidad, en su mayoría, lo consideran aceptable con un 39 % y 32 %, respectivamente.

El "termómetro de la familia” indagó sobre la calidad de vida y el ingreso económico familiar actual, en su mayoría aseguraron que es buena. Se les preguntó a los participanetes sobre la comunicación y dispositivos móviles en relación con la familia: en cuanto al uso de los dispositivos móviles y la comunicación familiar, el 39 % la calificó como aceptable. Finalmente, sobre la intimidad familiar en el uso de dispositivos con acceso a internet (38 %) y la resolución de conflictos (54 %) la calificaron como buena.