"Si es necesario que me vaya presa por cumplir la ley, allá estaré": Cristina Plazas

Redacción Nacional.

El juez Ángel Vega Hernández ordenó arrestar por 10 días y sancionar con una multa de 10 salarios mínimos a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, por oponerse a contratar a Jacqueline Hernández. De acuerdo con Plazas, existe una inhabilidad y un conflicto de intereses que no le permiten que Hernández asuma el cargo de directora regional de Sucre. La notificación resuelve que Plazas será recluida en la cárcel El Buen Pastor y deberá consignar el dinero en el Banco Agrario.

Plazas anunció que no está dispuesta a cometer una irregularidad en un proceso de contratación porque un juez la está obligando. La directora recordó que, “el día que me posicioné, juré cumplir la ley, defender a los niños a capa y espada y sobretodo defender los intereses del Institutito Colombiano de Bienestar Familiar. Si es necesario que me vaya presa por cumplir la ley y por defender a los niños allá estaré el día y la hora que el juez disponga.”

En enero de este año, el gobernador Edgar Martínez designó a Hernández para ocupar el cargo de directora regional de Sucre. El concurso fue público e inició en 2015. Quienes participaron y obtuvieron mayor puntaje fueron Juan Ortega, con 85,30 puntos; Gabriel Castilla, con 84,90 puntos; y Jacqueline Hernández, con 84,40. Hernández había participado en el concurso aplicando como directora regional en Córdoba y Sucre.

Desde ese momento, la directora del ICBF se ha opuesto al nombramiento de Hernández porque había trabajado como contratista siendo representante legal de un operador de primera infancia hasta antes de su nombramiento. Sin embargo, Hernández interpusó varias tutelas en donde exigía su posicionamiento en el cargo y el Juez ordenó su contratación, pero Plazas se negó ya que existe una ilegalidad y un conflicto de intereses.

Según Plazas, “un juez de la republica me está obligando a cometer un acto irregular. Nosotros no podemos ordenar el trámite del nombramiento de una persona que esta inhabilitada y por esa razón vamos a tomar todas las medidas pertinentes y ya en este momento está en consulta en el tribunal de Sucre”.

Plazas publicó en su cuenta de twitter la resolución del Juez y dijo que seguirá trabajando en contra de la corrupción, “seguiremos luchando porque los recursos de los niños son sagrados y por eso, si me toca irme presa por no quebrantar la ley colombiana allá estaré”.

Un juez puede ordenarle a un funcionario que cometa una ilegalidad??? pic.twitter.com/UpeztUpehU — Cristina Plazas M. (@cristinaplazasm) 10 de mayo de 2017