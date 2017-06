"Tenemos que ser capaces de construir otro país"

redacción Nacional

La intensidad de conflicto armado ha dejado profundas secuelas psicológicas en la sociedad colombiana, es por ello que luego del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), amplios sectores de la sociedad civil se han volcado para ayudar en la reconstrucción del tejido social, la protección de los derechos fundamentales y la reparación de las heridas de la guerra. En esta coyuntura política y social es que tiene lugar el "Primer encuentro colombiano de psicólogas y psicólogos por la paz", en el Centro Cultural León Tolstoi, hasta el día de hoy, y que desde el pasado primero de junio. Dicho evento ha reunido a un importante grupo de investigadores nacionales y extranjeros para hablar sobre los retos de la psicología en la reconciliación de los colombianos. Hablamos con Edgar Barrero, director de la Cátedra Libre Martín-Baró, y organizador del evento, sobre los retos que tiene la psicología frente a este escenario de posconflicto.

¿Por qué es tan importante el acompañamiento psicosocial en esta nueva coyuntura política que atraviesa el país?

Es una lástima que poco se hable de ese tema. Algunos ni siquiera piensan en la salud mental del resto de colombianos que se afectó durante setenta décadas de guerra. Por eso publicamos el libro "la estética de lo atroz", para explicar cómo fuimos llegando a un estado en el que algunos grupos en Colombia sienten placer con la destrucción física o simbólica de otros. Es por eso clave que la psicología asuma con humildad la posibilidad de hacer aportes en el posconflicto.

¿Por qué ir al psicólogo continúa despertando temores entre los colombianos?

Por dos razones fundamentales: la primera, es cierto que el psicólogo no ayuda a resolver algunos problemas. Entonces hay cierta estigmatización de la profesión que está ligada a un problema histórico de la psicología, que es copiar modelos teóricos y metodológicos europeos que no se ajustan en estos contextos. Esto ha generado que en algunas circunstancias las personas crean muy poco en la psicología que se hace. Y por otro lado porque existe un proceso de banalización de la profesión. No hay un trabajo gremial fuerte que coloque a la profesión en otro escenario de credibilidad.

Hablemos del encuentro que los convoca hoy...

El evento inicialmente estaba planteado como un encuentro colombiano de psicólogos y psicólogas por la paz, pero cambió a una perspectiva más amplia con la participación de 10 países, incluyendo Estados Unidos. Más de 20 talleres y 15 ponencias funcionando en tertulias temáticas fueron diseñadas para el evento, entre otras actividades.



¿Cuáles son las líneas de trabajo?

Hemos cuidado que no se conviertan en una discusión teórica sino más bien metodológica y de la praxis. Por una parte, queremos conocer posibles rutas metodológicas que nos permitan implementar acuerdos. Además, queremos conocer las experiencias de psicólogos que han trabajado en escenarios de construcción de paz, no solo en el país sino en el exterior. Estas dos líneas son las que están articuladas para brindar herramientas metodológicas a los asistentes.

En Colombia ha venido tomando fuerza la perspectiva del psicólogo que sale del consultorio para ir a trabajar estrechamente con las comunidades. ¿Por qué es importante este trabajo?

La psicología ha venido dándose cuenta del error histórico que cometió al encerrarse en un consultorio para que las personas llegaran a él. Pero eso tiene un problema serio, solo pueden llegar a ellos, quienes tienen dinero para pagar. Y a los que no tienen dinero, entonces se les niega el saber psicológico como un derecho humano fundamental. Esto es lo que está planteando esta nueva psicología. Sobre todo, en el país con unos dolores de guerra y unas heridas profundas.



En estos procesos de paz, uno de los argumentos de quienes se oponen a ellos, es que quienes han estado inmersos en la violencia no pueden salir de ella psicológicamente. ¿Usted qué piensa?

Existe un desconocimiento muy amplio de esa situación. Son seres humanos que han tenido que optar por esas opciones. Si se analiza el conflicto armado en Colombia, a muchas de estas personas no es que les guste la guerra o dejar a su familia, o no poder formalizar una relación de pajera, etc. Hay personas que fueron obligadas por la situación histórica del país, la intransigencia de la élite política del país. Pensemos que sin la existencia del Frente Nacional no se hubieran formado estos grupos armados.



Entonces, ¿cuál cree que es la postura que deben asumir los ciudadanos frente a la dejación y el regreso a la vida civil de los combatientes?

Abrir los corazones y tener la disposición para recibir a estas personas. Garantizar la recuperación de la ciudadanía de ellas y de ellos, algo posible. Todo el mundo se puede comprometer. Lo que si tiene que existir a un nivel mucho más amplio es claridad sobre las políticas públicas que sostengan el proceso. Tenemos que ser capaces de construir otro país. No es tan difícil si eso que llamamos democracia se vuelve real.



Háblanos del perdón. ¿Por qué es tan importante en el cuerpo y en la sociedad?

El perdón es importante como parte de un proceso. No como punto de partida como se ha creído. Se debe trabajar para que quien ha sido victimario de muestras de arrepentimiento, como primer elemento que permite construir confianza. Lo que ha pasado con las Farc es absolutamente importante ya que han cumplido con todo lo pactado, lo que ha generado mucha confianza en la sociedad. El perdón también es posible donde se dan muestras de reparación, que es lo que la guerrilla ha venido haciendo.