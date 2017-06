Tenga en cuenta estas restricciones en movilidad que hay durante el puente festivo

Redacción Economía.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, casi 10 millones de vehículos se movilizarán por las carreteras nacionales durante estos tres puentes festivos, que abren la temporada de vacaciones de mitad de año.

Para este primer festivo, entre el 16 y el 19 de junio, el Ministerio espera que 2´978.000 carros rueden por todo el país. La cifra esperada para el segundo puente (24 al 27 de junio) es de tres millones de vehículos, mientras que se espera que el tercero (30 de junio al3 de julio) registre la mayor cantidad de movilizaciones, con 3´732.000 automotores.

Las autoridades de transporte, como el MinTransporte, la Policía de Carreteras, el Invias, la Ani y la Superintendencia de Transporte han dispuesto de una serie de acciones para garantizar la movilidad en esta temporada.

Entre éstas está la habilitación de contraflujos y reversibles en varias vías nacionales para permitir el regreso de los viajeros los lunes 19 de junio y 26 de junio. Tenga en cuenta que estas medidas están sujetas a cambios, en caso de una emergencia o que se presente un flujo vehicular inesperado en un determinado punto. Se recomienda verificar el estado de las vías comunicándose a la línea de atención #767 para así evitar contratiempos.

- Vía Villavicencio-Bogotá (glorieta Fundadores-sector del Uval): Habrá reversible entre las 2:00 p.m. y las 9:00 p.m. Quienes requieran desplazarse a Villavicencio deben esperar a que se habilite nuevamente la vía sentido Bogotá–Villavicencio. Como vía alterna se puede tomar la ruta Bogotá – El Sisga – Guateque – San Luis de Gaceno – Barranca de Upía –Villavicencio.

- Vía Melgar (sector variante km. 28+200)-Chinauta – Silvania – Chusacá – Soacha (El Tropezón): En este corredor habrá contraflujo entre las 12:00 m. y las 10:00 p.m. Habrá un carril habilitado para el sentido Bogotá-Girardot.

- Vía La Mesa (sector peaje San Pedro km. 61+400)- Mosquera (Glorieta km. 117): Entre las 12:00 m. y las 10:00 p.m. habrá reversible ente corredor vial. Quienes necesiten desplazarse hacia los municipios de La Mes, Anapoima, Tocaima y Girardot podrán tomar como ruta alterna Bogotá–Soacha–El Colegio–Viotá–El Portillo–Tocaima o La Mesa.

- Vía Ubaté – Chía (Variante Zipaquirá Km. 32 hasta Glorieta Portachuelo Km. 26): En este sector se aplicará un reversible a partir de las 3:00 p.m., que se mantendrá hasta que se normalice el flujo vehicular, informaron las autoridades. Quienes requieran desplazarse desde Zipaquirá hacia Ubaté pueden utilizar la vía por el sector conocido como La Paz.

- Vía Ubaté – Zipaquirá (Entrada Ubaté Km. 66 hasta Sutatausa Km. 59): Aunque no hay un horario específico, las autoridades podrán aplicar un reversible en esta vía si se presenta un incremento en el flujo vehicular. No se requieren vías alternas, ya que se prevé que el reversible sólo duraría unos 40 minutos.

“Queremos volver a recalcar la importancia de manejar de manera adecuada su vehículo, llevar los papeles al día, hacer la revisión técnico mecánica, las luces encendidas, no consumir licor, no adelantar en lugares prohibidos, no exceder límites de velocidad para revertir esa cifra de accidentes. Nuestra objetivo es disminuir la accidentalidad en las diferentes vías del país, ojalá a cero muertes”, dijo Alejandro Maya, viceministro de Transporte, al recordar que en la temporada de vacaciones de mitad de año de 2016 pasado fallecieron 266 personas en accidentes de tránsito.