Se inicia proceso de revocatoria de Maurice Armitage

redacción Nacional

El comité “Chao Armitage” fue inscrito este jueves. Sus miembros aseguran que el alcalde no ha cumplido con sus promesas de campaña, además de no enfrentar los principales problemas de Cali, como la seguridad y la movilidad.

A los casi cien procesos de revocatoria que se adelantan en el país en la actualidad, se suma uno nuevo. Este jueves, el comité “Chao Armitage” fue inscrito en la Registraduría para iniciar el proceso de revocatoria del alcalde caleño, Maurice Armitage, una propuesta que está liderada por el excandidato a la Gobernación del Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, por el Polo Democrático.

Según explicó Ocampo a El Espectador, el comité lo inscribieron por tres motivos principales: primero, por los problemas de seguridad y movilidad que hay en la capital del Valle; segundo, por “porque hay problemas que no ha podido manejar”, y tercero, porque, de acuerdo a Ocampo, son muchas las promesas de campaña que ha incumplido Armitage.

“La ciudad está muy mal, la percepción de la gente es esa. Hay muchos problemas de inseguridad, hay gente que anda con dos carteras en el carro, porque hay avenidas donde roban y no hacen nada. Y el alcalde dice que es porque dan papaya. Uno no espera que el alcalde sea Superman, pero sí que al menos tenga un plan”, dijo Ocampo a El Espectador.

Pero no son solo los problemas que hay en Cali. También son las declaraciones de Armitage, calificadas por Ocampo como “groserías con la misma ciudad”. En ese sentido, pone como ejemplo dos afirmaciones: la que hizo durante la inauguración de la Alianza del Pacífico, cuando aseguró que “son tales las oportunidades que me han dado Cali y Colombia que soy alcalde sin darme cuenta”. Y lo que dijo en Blu Radio Cali sobre la revocatoria, aseverando que “si la voluntad del pueblo caleño es que me vaya, pues me tendré que ir”.

Sobre la viabilidad de la revocatoria, que tendrá que recolectar 90 mil firmas (aunque el comité espera superar las 200 mil), Ocampo dice que “las encuestas y las redes sociales le dan la razón”. La última encuesta de Gallup Poll, por ejemplo, mostró que Armitage tiene una desaprobación del 63 % de los encuestados y una aprobación del 31 %.

El comité está conformado, además de Ocampo (quien aspiró a la Gobernación del Valle en 2015 y obtuvo 4,13 % de los votos), por Johny Molano (fundador y presidente de la veeduría del MIO), Lorena Cantor (próxima abogada), David Paz (administrador financiero), Armando Escobar (abogado, veedor y especialista en temas de tránsito), Héctor Julio Rubiano (estudiante de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali), Cristian Ordoñez (publicista), Cristian Steven Rincón (promotor de iniciativas y youtuber) y Alexandro Vahos (bombero profesional retirado).

Pero el descontento de Ocampo con Armitage no es nuevo. Ya en agosto de 2016, el excandidato a la gobernación había instado al alcalde a que se realizara un examen mental. En esa ocasión aseguró que “las declaraciones del alcalde en los últimos 4 meses parecen traídas de los cabellos, algunas son sin sentido, otras totalmente contrarias a la realidad que vive la ciudad y otro tanto distan mucho de lo que debería pensar un alcalde”.