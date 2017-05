La carta que amenaza con no atender a homosexuales en centros de salud de Cali

redacción Nacional

“No serán atendidos respetuosamente ya que por ellos se deja de atender a personas normales. No estamos de acuerdo con su presencia; no tienen derecho a salud, trabajo o estudio”, dice el anónimo.

Una carta amenazante que fue radicada en el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali y que habría sido escrita por trabajadores de la Red de Salud del Oriente (ESE) de la ciudad tiene preocupada e indignada a la población LGBT. El anónimo, que al parecer se filtró hasta este lunes por WhatsApp, amenaza con no atender a personas homosexuales y con desvincular a los trabajadores gais de la entidad. (Lea: LGBTI indignados por discriminación a pareja gay en el hotel Holiday Inn de Cartagena)

“Rechazamos de manera absoluta la presencia de trabajadores homosexuales en estas instituciones. Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que ya no trabajen más aquí, pues no tienen derecho a laborar en una sagrada institución de salud como estas. Se deben limpiar estos lugares de su cochina presencia”, dice la carta.

De acuerdo con el líder activista LGBT Pedro Pardo, este escrito no solo afecta a funcionarios LGBT sino que evidencia que una entidad pública tiene la intención de desatender a esta población.

“En cuanto a los pacientes homosexuales, no serán atendidos respetuosamente ya que por ellos se deja de atender a personas normales. No estamos de acuerdo con su presencia, no tienen derecho a salud, trabajo o estabilidad de ninguna índole”, agrega el anónimo.

Lo más grave, dice Pardo, es que la Alcaldía conoció la amenaza con anterioridad y hasta tuvo tiempo de socializarla, pero no actuó con celeridad ni le brindó una "voz de respaldo" a los afectados.

“Este panfleto lo discutieron en una reunión del 28 de abril entre secretarías de despacho y activistas del movimiento LGTB y no pasó nada. Quisiéramos hablar con esa misma mesa para aclarar los términos de esas socializaciones porque no pueden hacerlo antes tener un trámite de derecho”, dijo el líder.

Esto en respuesta a las declaraciones que dio en El Tiempo el secretario de Salud de Cali, Alexander Durán, quien explicó que la carta “es la posición, al parecer, de algunos funcionarios de las empresas sociales del Estado, de la Secretaría, que no comparten tener compañeros con diferente inclinación sexual. Frente a esto nuestra posición es contestar en derecho: somos un país en donde todos nacemos libres, que tenemos derecho a un trabajo digno y a una atención en salud humanizada independiente de credo religioso, orientación política o inclinación sexual”.

Luego de conocerse el escrito, algunos líderes del movimiento LGBT elevaron denuncias a la Fiscalía y a la Personería asegurando que esta clase de actos generan “oleadas de odio que se pueden cristalizar en la misma muerte”.

“La secretaría tuvo que haber reaccionado inmediatamente y está en mora de hacerlo. Está dejando el tema como un medio escándalo, pero es una amenaza clarísima y resulta absurdo que una institución del estado siquiera le dé respuesta a un panfleto de estos. Es más, solo que ya haya sido recibido es una locura”, concluyó el activista Pedro Pardo.