Manifestantes queman tractomula en Buenaventura

redacción Nacional

Al cumplirse 18 días del paro cívico en Buenaventura la situación de orden público se ha agravado en las últimas horas sin que se logre un acuerdo entre la comunidad y el Gobierno. A los fuertes bloqueos en las vías se sumó en la madrugada de este viernes la quema de una tractomula por parte de los manifestantes. La complejidad de la crisis llevó a que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se trasladara a la zona por solicitud del mismo presidente Juan Manuel Santos. (Lea: Se agrava situación de orden público en Buenaventura)

El camión que fue incinerado hacía parte de una caravana que iba a transportar mercancía desde el sector de El Puente de Buenaventura hasta los lugares de desabastecimiento. Por el momento se calculan alrededor de 400 mil toneladas de carga represadas a causa del paro.

El ministro del Interior Guillermo Rivera, en conversación con Blu Radio, ratificó el derecho a la protesta e invitó a una marcha pacífica, pero declaró que de no ser así la única solución será el ejercicio de autoridad: “Estamos haciendo un llamado a la protesta pacífica, que se entienda que el Gobierno Nacional respeta el derecho constitucional a la protesta siempre y cuando se pacífica. Cuando se presentan estás vías no hay más salida que el ejercicio de la autoridad y sobre eso hemos sido suficientemente claros a lo largo de las conversaciones con los dirigentes del paro”.

Además, Rivera reiteró que no se debe obligar a los ciudadanos a participar en el paro y tampoco valerse de la situación para cobrar un tipo de ‘vacuna’ para ir de un lugar a otro. “Los ciudadanos tiene derecho a protestar, pero no a obligar a quienes no lo quieren hacer. Las libertades públicas deben ser respetadas y no puede ser que a la gente ahora le cobren y en efecto la agredan esa en una desviación de la protesta y no estamos dispuestos a tolerarlo”, sostuvo el ministro del Interior.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre posibles casos de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, Rivera rechazó los hechos e invitó a los ciudadanos a denunciarlos: “El Gobierno es el más interesado en que cualquier abuso de autoridad sea investigado y sea sancionado”.