No habrá pico y placa en Cali del 1 al 15 de enero

El secretario de Tránsito Municipal de Cali, Juan Carlos Orobio, informó este martes que desde el 1 de enero hasta el 15 de enero de 2017 no habrá pico y placa en la capital del Valle del Cauca. La medida entrará en rigor de nuevo el 16 de enero, cuando rote.

Con esta decisión de la Alcaldía, todos los vehículos particulares podrán transitar libremente entre las 7:00 am y las 10:00 am y las 5:00 pm y las 8:00 pm, en los primeros días de enero. Según Orobio, la medida del pico y placa se levantará durante esos días, porque a comienzo de año el flujo vehicular en Cali disminuye.

A partir del 16 de enero, el pico y placa quedará así: lunes los vehículos con placas terminadas en 7 y 8; martes, placas terminadas en 9 y 0; miércoles, placas terminadas en 1 y 2; jueves, placas terminadas en 3 y 4, y viernes, placas terminadas en 5 y 6.

Una tarifa de $2.578.680, que la Alcaldía de Cali espera cobrar a entre 8.000 y 10.000 propietarios de vehículos, para que puedan circular libremente durante las horas del pico y placa. La administración espera de esta forma recolectar $38.164 millones anuales, para invertir en el transporte público. Además de la rotación en el pico y placa, el próximo año también entraría en vigencia el cobro de la tasa por congestión de vehículos, para que puedan circular libremente durante las horas del pico y placa. La administración espera de esta forma recolectar $38.164 millones anuales, para invertir en el transporte público.

La tasa por congestión fue aprobada por el Concejo a finales de noviembre, pero no estuvo exenta de críticas. Varios concejales advirtieron que no hay un soporte real que demuestre que el sistema de transporte público tendrá la capacidad de atender a los usuarios, y que no hay sustento legal, puesto que el decreto 2883 de 2013 no contempla el cobro de este tipo de tasas.