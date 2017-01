Tras desbordamiento del río Cauca, Santos pide acelerar Plan Jarillón

El drama continúa. Más de dos mil 300 familias tuvieron que abandonar sus casas luego de que, una vez más, el río Cauca se saliera de su cauce e inundara el sector Juanchito, al oriente de Cali. Por esta razón este martes el presidente Juan Manuel Santos, en una visita a la zona damnificada y en compañía de la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, solicitó agilizar el reforzamiento de trabajos en el Plan Jarillón, que busca reubicar a casi ocho mil familias que viven en el sector. (Lea: Sigue emergencia en Cali por desbordamiento del río Cauca)

El primer mandatario colombiano aseguró que esta es la única forma para evitar una tragedia mayor a la ocurrida el pasado 21 de enero, en donde cerca de 15 mil personas resultaron afectadas por el desbordamiento del principal afluente de la capital del Valle.

"Para este año esperamos terminar el 30,6 % y el año entrante el 50 %. En el 2019, lo que está planeado es tener el 100 % del reforzamiento; esto lo podemos acelerar si las familias nos ayudan y se convencen del riesgo en el que están viviendo", dijo Santos.

Y es que la situación no es nueva. De acuerdo con el personero delegado, Hegidio Moreno, en 2011 una ola invernal también causó estragos en Juanchito (razón por la cual se creó el Plan Jarillón en 2012), sin que los organismos encargados de tomar acciones para efectos de mitigación hayan hecho mucho al respecto.

“Estuvimos con las personas damnificadas y lo que piden es que se cumpla con el proceso de reubicación que está pendiente porque el riesgo es inminente. La administración municipal debe terminar el Plan Jarillón pero no sé por qué no le han dado prioridad al tema teniendo en cuenta el alto nivel de vulnerabilidad de la zona. Lo otro es que estos son asentamientos subnormales. El 90% de familias no tienen títulos que los acredite como propietarios de los predios porque son invasores”, indicó Moreno.

De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, hasta el momento las familias afectadas están recibiendo un auxilio por parte del Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali, el cual consta de kits de aseo, ollas, y un pequeño mercado que la personería municipal considera “poco” para las necesidades que ahora tienen estos caleños damnificados.

Sin embargo, el funcionario resaltó que no hubo heridos ni fallecidos "gracias a la alerta temprana, con CVC y Dagma se advirtió desde el sábado que venía una creciente súbita del río Desbarato desde el sur del país. Así pasó con el río Palo, que fue el que aportó el 80 % del actual caudal del río Cauca. Por eso sabíamos lo que iba a suceder con cinco horas de anticipación y así pudimos advertir a tiempo a las personas de la zona para evacuarlas”.

Al respecto el alcalde de Cali, Maurice Armitage, explicó que ya se están interviniendo los puntos más críticos del Jarillón “para proteger la vida de todos los caleños”. Después del inminente desbordamiento del río Cauca, el promedio del caudal ascendió a los mil 120 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal son 260.