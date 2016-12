Colombianos, escépticos sobre los resultados del acuerdo de paz

Mientras en el Congreso de la República avanza el trámite de distintos proyectos legislativos para darle vida al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, los colombianos siguen creyendo que la salida negociada a 52 años de guerra es la mejor solución. Así lo ratifica la encuesta Gallup, cuyos resultados se conocieron este miércoles. (Vea aquí la ficha técnica)

Ante la pregunta: ¿Cuál cree usted que es la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla en Colombia? El 73% de los encuestados alrededor de las principales ciudades del país dijo que hay que insistir en los diálogos, y el 23% aseguró que no hay que dialogar y, que por el contrario se debe tratar de derrotarla militarmente. La cifra representa una variación importante si se compara con junio de 2015 y con abril de 2016, cuando quienes consideraban que no hay había que dialogar representaban el 45% y el 42%, respectivamente.

El porcentaje de quienes creen que no hay sacrificar parte de la justicia para negociar la paz alcanzó el 58%, tres puntos más que la medición anterior. En el componente de justicia transicional solo el 39% está a favor, una reducción de cuatro puntos. Los colombianos que participaron en el estudio confían más en que las Fuerzas Armadas están en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla (60%).

Sin embargo, el escepticismo gira en torno al posconflicto, a lo que viene después de la firma del acuerdo de paz y a los resultados que surjan de este pacto. El 64% no cree que los acuerdos permitan distribuir mejor la riqueza del campo, el 67% no cree que con lo pactado se acabe la violencia de orden ideológico, y el 66% no cree que habría un clima de seguridad y tranquilidad, 75% no cree que se encontrará una solución definitiva al problema del narcotráfico, y el 60% no cree que se logrará esclarecer la verdad y reparar a las víctimas del conflicto.

Por su parte, el 58% de los encuestados no cree que las Farc cumplirán con lo pactado en los acuerdos. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos sí confía en el Gobierno.