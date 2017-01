Comisión del Congreso viajaría a verificar instalación zonas veredales

Ante las demoras que se han presentado en la instalación de las zonas veredales que recibirán a los integrantes de la Farc para su desmovilización y desarme, Mauricio Lizcano, presidente del Senado, anunció la creación de una comisión de congresistas que viajará a verificar el avance en la instalación de estos sitios.

Lo dicho por Lizcano también se da en momentos en que varios senadores han propuesto que el Congreso frene los trámites de los proyectos de ley y actos legislativos que referentes a la implementación de los acuerdos hasta tanto las Farc no entreguen a los niños reclutados y hasta que el Gobierno Nacional no cumpla con la entrega de las zonas veredales. (Lea: Proponen aplazar votación de la JEP hasta que Farc devuelvan a los niños)

Este martes, Rodrido Londoño, jefe máximo de las Farc, criticó que en muchas zonas veredales el Gobierno aún no ha llevado las estructuras necesarias para albergar a los guerrilleros. Mencionó que, por ejemplo, en la zona vereda de Playa Rica (Meta) no hay agua; en Colinas (Guaviare) no hay agua ni conexiones a cañerías; en Carmelitas (Putumayo), Carrizal (Antioquia) y El Carmen (Caquetá) no hay nada construido; y en Vidrí (Chocó), la instalación avanza en menos del 10 %.

“Si el Gobierno no instala inmediatamente la infraestructura necesaria, hay que replantear fecha de llegada de las Farc”, dijo el jefe guerrillero. A pesar del anuncio de Lizcano de crear una comisión de verificación para las zonas veredales, no está claro si esta iniciativa necesitará una autorización por parte del Gobierno Nacional para visitar estos territorios.

Si gobierno no instala inmediatamente infraestructura necesaria,hay que replantear fecha de llegada de las @FARC_EPueblo a #ZonasVeredales. — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 25 de janeiro de 2017

Más temprano, Lizcano había señalado que el incumplimiento de las Farc en la entrega de los menores reclutados motivará medidas por parte del órgano legislador. “"Este Congreso ha sido muy generoso en apoyar el proceso de paz, en implementarlo y en ayudar a que esto fluya, pero las Farc tienen que comenzar a cumplir", dijo el presidente del Senado.

Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cursa su trámite en el Congreso a través del ‘fast track’, y ya fue aprobada para pasar a segundo debate en el Senado. Por otra parte, la Comisiones Primeras Conjuntas avalaron la participación del movimiento Voces de Paz en el Congreso con el fin de que acompañen la implementación de los acuerdos de paz.