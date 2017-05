Farc, a “asamblea permanente” por sentencia sobre el 'fast track'

Redacción paz

El máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, anunció en su cuenta de Twitter que todos los miembros de la guerrilla entran a “asamblea permanente” por la reciente sentencia de la Corte Constitucional que tumbó dos numerales del acto legislativo para la paz. (Lea: Asesor jurídico de las Farc aboga por constituyente tras estocada al ‘fast track’)

“Ante las decisiones de la Corte, todas las Zonas y Puntos de Transición y Normalización entran en Asamblea Permanente”, trinó Timochenko, y, aunque no dio mayores detalles sobre el asunto, de acuerdo con información de Semana, habrá una reunión para determinar directrices a seguir tras el anuncio del alto tribunal.

Minutos después, el jefe guerrillero publicó en la misma red social que se mantenían “firmes en el propósito de la paz”. “Nunca creímos que iba a ser fácil”, escribió.

La sentencia de la Corte Constitucional declaró inexequibles los numerales del acto legislativo para la paz que se refieren, uno, a que las modificaciones a los proyectos de ley para la implementación del acuerdo deben tener el aval del Gobierno y, otro, a que los proyectos deben ser aprobados en bloque.

Por su parte, el Gobierno Nacional, a través del secretario general de la Presidencial, Alfonso Prada, señaló que no había preocupación y que no se declaró la inconstitucionalidad del mecanismo de ‘fast track’. (Lea: No está en riesgo la implementación del acuerdo: Gobierno)

Aseguró que los proyectos de ley se discutían “democráticamente” en el Congreso y que se recibían proposiciones de la oposición.