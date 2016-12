Farc sí violaron protocolo de concentración, pero no como afirma el Gobernador de Antioquia

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación fue el encargado de dictar la última palabra frente a las presuntas irregularidades presentadas en las zonas de ubicación de la guerrilla, denunciadas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien había afirmado que podría haber prostitución, consumo de licor y tránsito de miembros de la guerrilla con uniforme. Aunque las irregularidades no se dieron de este modo, sí hubo un miembro de las Farc que incumplió el protocolo en la vereda San Francisco del municipio de Yondó. (Lea: Farc y Gobernador de Antioquia enfrentados por presuntos desmanes en zonas de preconcentración)

Según explicó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación: “se determinó que un integrante de las Farc sin uniforme y desarmado, salió del PPT “San Francisco” sin conocimiento del responsable del mismo, y tuvo una discusión verbal hostil con una joven, lo que constituyó una transgresión de carácter “relevante” al protocolo, por haber sido cometido “individualmente por un subordinado en forma excepcional y sin consentimiento de un superior”.

Por este motivo hacen la recomendación a las Farc ejercer el debido control sobre sus estructuras acorde a lo que establece el Protocolo y en especial en lo referido a la presencia de sus miembros en zonas pobladas sin previa coordinación con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

No obstante, sí quedó claro que, por lo menos en esta zona, no hubo ningún hecho de prostitución o consumo de licor. “Al ejercicio de la prostitución en el mismo se estableció que no existe ningún indicio de hechos de esa naturaleza, ni se evidencian actos que constituyan violaciones a los derechos fundamentales de la población civil, conforme a informaciones recolectadas de las autoridades locales, de la población del lugar, y de las Farc”, señala el comunicado.

Las denuncias también se hicieron sobre la zona de preconcentración de Dabeiba, donde el mecanismo manifestó que está haciendo las indagaciones y afirman que presentarán el informe de lo ocurrido en esta zona.

Lo que sí queda claro es que en el enfrentamiento entre el gobernador Pérez, quien calificó las zonas como una guachafita, y la respuesta de las Farc de no dejarlo entrara a estos lugares y afirmar que “su odio y rencor no ayuda a construir, y estamos en momentos de edificar la reconciliación”, fue el Mecanismo de Monitoreo y Verificación el que, como estaba acordado, dejó clara la situación.