Gobierno y Farc se contradicen por salida de menores de campamentos guerrilleros

La salida de los menores de edad que están en las filas de las Farc es uno de los puntos que más discordia ha causado en el proceso de paz que firmaron el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, con el fin de acabar un siglo de conflicto armado. Desde el pasado 10 de septiembre, en teoría, tendría que haber empezado el proceso de salida de los niños, pero la votación negativa del plebiscito para refrendar el documento inicial hizo que el plan transitorio se aplazara. Tras la nueva firma y refrendación del acuerdo, quedó algo claro: todos los menores que integran las filas de las Farc tienen que haber dejado la guerrilla antes del día D +180. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

Y aunque desde plenipotenciarios hasta funcionarios han alzado su voz para pedir celeridad en el proceso de salida de los menores de 15 años, el jefe negociador del Gobierno en el proceso de La Habana, Humberto de la Calle, no se había pronunciado al respecto, hasta este martes que se fue lanza en ristre contra lo que considera como un incumplimiento de la guerrilla en este aspecto. Durante un foro que se realizó en el norte de Bogotá, De la Calle reprochó duramente la excesiva lentitud en el abandono de los menores de edad de las filas guerrilleras. (Lea: FARC ha incumplido con entrega de menores: Alto Comisionado para la Paz)

"No pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores, la guerrilla tiene que entender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidades", dijo quien durante casi seis años dirigió el equipo negociador del Gobierno en Cuba. Incluso fue más allá, y calificó de “anuncios parciales” todos los pronunciamientos que han hecho los líderes de las Farc sobre este hecho, por lo que afirmó que no hay excusa para que, a estas alturas del proceso de paz, se siga discutiendo sobre este tema.

Las Farc no demoraron en salir al paso de las declaraciones hechas por De La Calle y, mientras el presidente francés François Hollande visitaba una de las zonas de pregrupamiento en Caldono, Cauca, contrariaron lo dicho por el jefe negociador del Gobierno. Jorge Torres (‘Pablo Catatumbo’) aseguró que no hay dilación en el proceso, y que por el contrario hay un compromiso adquirido con el Gobierno para que la entrega de los menores se haga entre finales de enero e inicios de febrero. “No se trata de que se esté mamando gallo, hay una comisión que por parte del Gobierno la encabeza Sergio Jaramillo y por las Farc, Pastor Alape, y están trabajando en llegar a un acuerdo para dar solución a ese problema”, dijo a RCN radio el líder guerrillero, destacando el compromiso que adquirió otro de los miembros del Secretariado de las FARC.

Justamente Félix Antonio Muñoz (‘Pastor Alape’), se había pronunciado hace pocos días sobre el primer grupo de jóvenes que fueron desvinculados de la guerrilla. Según el líder guerrillero, el balance de esos primeros 13 jóvenes que salieron de las Farc el pasado 10 de septiembre no es muy positivo, pues afirma que, a día de hoy, no hay información suficiente por parte del Gobierno, por lo que afirman no saber qué pasó con los menores. “Solo se dio un reencuentro familiar bajo unas normas casi penitenciarias, con el defensor de familia al lado de su familiar y solamente por 15 minutos. Esto ha generado mucho malestar al interior de la organización y, sobre todo, de los menores que empiezan a salir al final de este mes o primeros días del mes de febrero”, aseguró el líder guerrillero al medio televisivo de las Farc.

Al ser integrante del Consejo Nacional de Reincorporación de las Farc, las palabras de “Alape” se configuran como el nuevo compromiso de la guerrilla para cumplirle al Gobierno en el espinoso tema, que ha sido aprovechado por múltiples voces de la oposición para dar a entender que lo pactado en La Habana no se está cumpliendo.