"Las torpezas del ELN dificultan enormemente negociaciones de Quito": Jaramillo

Redacción PAZ.

El gobierno de Colombia atribuyó este lunes al ELN, única guerrilla activa, el secuestro de ocho personas en una selvática zona del departamento del Chocó, y consideró que actos así "dificultan enormemente" los diálogos de paz para superar medio siglo de conflicto.

"Las torpezas del Frente Occidental del ELN en Chocó, secuestrando y delinquiendo, dificultan enormemente negociaciones de Quito", escribió en Twitter Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, en las pláticas iniciadas en febrero en Ecuador.

El gobierno de Juan Manuel Santos, que busca la "paz completa" tras sellar un pacto con las FARC, principal y más antigua guerrilla del continente, ha exigido reiteradamente al ELN que cese la práctica del secuestro, pero el grupo rebelde se ha negado.

Siete hombres y una mujer, entre los cuales presuntamente hay un menor de edad, fueron secuestrados el domingo en Sesegó, zona rural del remoto municipio de Nóvita, departamento del Chocó, por un grupo armado ilegal, señalado por las autoridades de pertenecer al ELN.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien encabezó este lunes un consejo de seguridad extraordinario en Nóvita para atender la situación generada por este "inaceptable secuestro", dijo que efectivos de la fuerza pública operan "en este momento" contra esta guerrilla.

"Esperamos que con esa presión demos con el rescate o la liberación de estos ocho muchachos chocoanos", señaló, sin precisar por qué fueron retenidos.

"Hay distintas versiones que no nos interesan a efectos de ponerlos en libertad, ya la Fiscalía dirá si tenían actos reprochables o no", apuntó. "No es el ELN el que va a decidir quién es buen ciudadano o no", agregó.

El defensor regional del Pueblo, Luis Enrique Murillo, dijo a AFP que los ocho estaban en sus casas cuando "fueron detenidos de una forma ilegal y se les condujo por el pueblo hasta el embarcadero y allí los llevaron por el río Samaná", explicó.

En entrevista con RCN Radio, Santos reiteró que las conversaciones lanzadas el 7 de febrero en Ecuador se desarrollan en medio de la confrontación.

"Le estamos dando muy duro al ELN en la parte militar, es garrote y zanahoria. Y el garrote seguirá como siguió con las FARC durante mucho tiempo", dijo el mandatario, e informó que en lo que va del año, 17 guerrilleros del ELN murieron en operaciones militares y 173 fueron capturados.

"Vamos a ver si avanzamos en la parte humanitaria para que podamos desescalar esta guerra, pero mientras tanto, las fuerza militares tienen una orden clara y perentoria: el ELN es objetivo de alto valor", aclaró.

Se prevé que los diálogos con el ELN, que recién completaron el primer ciclo, se reanuden el martes 16 en Quito, según anunció el sábado Restrepo.