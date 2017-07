Salud de Timochenko, “todo bien, todo bien”: Iván Márquez

Redacción paz

Con una foto publicada en su cuenta de Twitter —en donde se ve a un Timochenko sonriente—, Iván Márquez, miembro del secretariado de las Farc, envió un mensaje sobre la salud del máximo jefe de la guerrilla.

“Sobre la salud de Timochenko, como diría el Pibe: ‘todo bien, todo bien’. Su recuperación avanza positivamente”, fue el trino de Márquez, acompañado de la fotografía.

Seguidamente, publicó dos trinos más en donde aparecen el embajador de Noruega, Johan Vibe, y la encargada de la sala de cuidados intensivos de la Clínica Cooperativa de Villavicencio, en donde Timochenko se recupera desde el pasado 2 de julio tras sufrir un “accidente cerebral isquémico transitorio”.

Sobre la salud de Timochenko, como diría el Pibe: "todo bien, todo bien". Su recuperación avanza positivamente. pic.twitter.com/F7xjFq1lsc — Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 4 de julho de 2017

Algunos han aprovechado la situación de salud del guerrillero para lanzar ataques, sin embargo, durante el domingo fue tendencia en Twitter el hashtag #FuerzaTimo, a través del cual se le enviaron mensajes de apoyo al líder guerrillero.

Por su parte, horas después de haber sido internado, el mismo Timochenko puso mensajes en su Twitter en los que agradecía al cuerpo médico que lo atendió y a las personas que había expresado su solidaridad a través de internet.

“Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo”, trinó Timochenko el domingo.