Proponen aplazar votación de la JEP hasta que Farc devuelvan a los niños

El senador Álvaro Uribe Vélez propuso este miércoles que la votación sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, acto legislativo que hace curso en el Congreso a través del ‘fast track’, se aplace hasta tanto las Farc no devuelvan a todos los niños reclutados. (Lea: Gobierno y Farc se contradicen por salida de menores de campamentos guerrilleros)

“Nosotros en el Centro Democrático (CD), que no estamos de acuerdo con ese proyecto, proponen que aplacen la votación hasta que no devuelvan a los niños”, señaló el expresidente en un video. (Lea también: Menores que salgan de las Farc no pierden su derecho a hacer política en paz: Paula Gaviria)

Este tema se ha convertido en un punto de discusión entre el Gobierno y las Farc, así como una de las más fuertes críticas que la oposición le hace al proceso de paz con la guerrilla. De hecho, el senador Alfredo Rangel, también del CD, propuso que la entrada en vigencia de la amnistía y la presencia de los miembros de Voces de Paz en el Congreso se ate al cumplimiento de este compromiso.

Sobre este tema también se pronunció la senadora Claudia López, de Alianza Verde, quien le propuso al Congreso que se frene cualquier trámite de una iniciativa de paz hasta que el Gobierno cumpla con las zonas de concentración y las Farc cumplan con la entrega de los niños. "El Gobierno y las Farc les tienen que cumplir a las víctimas y a los colombianos los acuerdo de paz. Como sociedad tenemos que exigirles que cumplan", dijo la senadora.

El martes, Humberto de la Calle, quien fue el jefe del equipo negociador del Gobierno durante los diálogos con las Farc, criticó el incumplimiento de la guerrilla en este punto. “No pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores, la guerrilla tiene que entender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidades", dijo De la Calle.

Añadió que no hay una sola excusa para que a estas alturas, cuando están ad portas de concentrarse en las zonas veredales transitorias de normalización donde se hará el proceso de dejación de armas, se siga discutiendo sobre el tema.

En respuesta, Pablo Catatumbo, jefe de negociadores de las Farc, señaló que es falso que haya una dilación para la entrega de niños y que la fecha prevista para que esto se dé es a finales d enero y principios de febrero, es decir, entre esta y la semana próxima.

Pastor Alape, miembro de las Farc e integrante del Consejo Nacional de Reincorporación de la guerrilla, señaló que en las filas de las Farc no hay más de 25 menores, todos mayores de 15 años.

N. del E.: La publicación fue actualizada con las declaraciones de la senadora Claudia López.