Amylkar Acosta acusó a Vargas Lleras de presionar su renuncia a la Federación de Departamentos

“Es bien sabido que mi presencia en la Dirección Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos no ha sido del agrado, para nada, del señor Vicepresidente (Germán Vargas Lleras)”. De esta forma Amylkar Acosta aseguró que existieron presiones para que presentara el pasado viernes su carta de renuncia al cargo que venía desempeñando desde hace un año.

En diálogo con Caracol Radio, Acosta aseguró que desde hace mucho tiempo existe una molestia de Vargas Lleras en su contra. Estos hechos datan desde que el Vicepresidente expresó públicamente su malestar por no haber sido invitado a una Cumbre de Gobernadores convocada por la Federación.

Igualmente considera que el actual vicepresidente está haciendo movimientos políticos ante una eventual candidatura a la Presidencia de la República. Pese a que se daba como un hecho su reelección en este cargo el dirigente político oriundo de La Guajira presentó en la noche del pasado viernes su renuncia.

“En la última década ha hecho carrera en Colombia, hasta hacerse coloquial, la frase del ex ministro Sabas Pretelt, en el sentido de que la política es dinámica. Las mayorías de ayer son las minorías de hoy y las minorías de hoy serán las mayorías de mañana y eso lo entiendo. La realidad política de hoy no favorece mi permanencia en la Federación Nacional de Departamentos, a la que le he servido hasta alcanzar el posicionamiento, el prestigio y la reputación que hoy tiene, como bienes intangibles de la misma que hay que preservar a toda costa”, señaló el otrora exministro de Minas y Energía.