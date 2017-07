Angelino Garzón se solidariza con Timochenko

Redacció Política

El 19 de junio de 2012 a Angelino Garzón le cambió la vida luego de encontrarse de frente con la muerte. El entonces vicepresidente de la República sufrió un accidente cerebrovascular. "El milagro es que estoy vivo para contarlo".

Desde entonces, dice Garzón en diálogo con El Espectador, sus rutinas cambiaron del cielo a la tierra. "Antes caminaba entre cinco y siete kilómetros diarios, antes salía a bailar salsa con mi esposa, antes era menos consciente de las dificultades que tienen las personas que viven en condición de discapacidad".

Luego de conocer que Rodrigo Londoño (Timochenko) enfrentó este fin de semana una situación parecida, Angelino Garzón le envió un mensaje al máximo líder de las Farc.

"Me duele lo que le ha pasado a Rodrigo Londoño, le expreso toda mi solidaridad, mi deseo de recuperación y si él lo considera, estoy dispuesto a contarle mi experiencia de recuperación. El proceso es lento, con ejercicios, dietas muy rigurosas. Él sabe que cuenta conmigo".

El ex vicepresidente dice que sobrevivir a un accidente de ese tipo, es un "verdadero milagro", por eso, sostiene, es necesario un acompañamiento médico de alta caliada para el paciente.

"Deseo que Londoño no se afecte mentalmente. En ese sentido yo quedé bien, pero hay muchas personas a las que se les empieza a olvidar las cosas, que se afectan mentalmente, que quedan ciegas, que quedan mudas; es algo que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo".

Pese a que el Gobierno autorizó el traslado de Timochenko a Cuba para que continúe su proceso de recuperación, Garzón considera que la respuesta del Ejecutivo fue tardía.

"El Gobierno ha sido sensible frente al tema, pero una cosa es ser sensible y otra cosa son las acciones concretas. Creo, con todo respeto por la clínica Cooperativa de Villavicencio, que el Gobierno Nacional tuvo que colaborar con el traslado de Rodrigo Londoño a un centro médico más especializado en Bogotá y nadie tuvo que haberse molestado por eso".

Y agregó: "En Colombia tenemos centros médicos muy avanzados en temas de accidente cerebrovascular, pero es una decisión entre el gibierno y las Farc que debemos respetar".

Han pasado cinco años desde el accidente cerebrovascular de Garzón. Para contar su experiencia, prepara un libro que lanzará pronto: ‘El Milagro es que lo estoy contando’, es el título del texto en el que abordará tres temas: "El primero cuando fui candidato a la vicepresidencia de la República, una candidatura que no busqué; segundo, la cirugía de corazón abierto en agosto de 2010, recién iniciada la vicepresidencia y tecero, cuando sufrí el accidente cerebrovascular: Al mes y medio seguí desarrollando mis actividades públicas".

¿A Angelino Garzón cómo le cambió la vida?

angelino_garzon_daniel_gome_4.jpg Descripción: Angelino Garzón, ex vicepresidente de la República. /Archivo

"Tengo limitaciones en la movilidad, tengo que andar con mucho cuidado porque quedé muy limitado sobretodo con el movimiento del brazo izquierdo. Me volví más sensible a los problemas que viven las personas que tienen limitaciones físicas o en condición de discapacidad, más sensible al tema de las barreras. En Colombia no existen políticas públicas en favor de las personas en condición de discapacidad. Las barreras son muy graves, no hay sensibilidad en la población, ni en las empresa privadas, ni en las públicas. Creo que ese accidente me sensibilizó mucho para ser solidario con los seres humanos que sufren este tipo de accidentes y ser solidario con todas las personas que tienen problemas de discapacidad o movilidad restringida".

Actualmente el ex vicepresidente sigue opinando de política. Sus propuestas, como sucedió cuando hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos, siguen siendo polémicas.

Garzón considera, por ejemplo, que para que la izquierda pueda llegar al poder, debe hacer una alianza política con el Centro Democrático.

"Si esa alianza no se concreta, la izquierda seguriá haciendo oposición. Pero una cosa es hacer oposición y otra muy diferente es gobernar. La izquierda independiente debe buscar acuerdos con el Centro Democrático. Se debe hacer un diálogo abierto, en el que la gente del CD escuche los puntos de vista de las Farc, y en el que los de las Farc escuchen las observaciones del CD".