Aún no hay coalición con los verdes ni el Polo: Sergio Fajardo

Redacción Politíca

No es secreto que entre Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo hay química. A los tres los une la bandera de la lucha contra la corrupción, sin embargo, no es tan fácil dilucidar si habrá o no una coalición entre ellos para llegar a la Casa de Nariño en 2018. (Lea: Un encuentro para las alianzas independiente del 2018)

Por el momento, Fajardo señaló, en entrevista con Blu Radio, que no hay una coalición entre él y los verdes y el Polo, explicando un poco la reunión que se dio en Bogotá entre él y los candidatos con Claudia López y Jorge Robledo, en la que también estuvieron presentes Antonio Navarro y Angélica Lozano.

“La respuesta es la discusión alrededor de un programa que no tiene un título de izquierda o de derecha. No hemos entrado con una etiqueta para construir el mundo, sino con la mente abierta para construir a partir de unos principios”, expresó Fajardo en la emisora.

No obstante, es básicamente la tesis que ha sostenido en diferentes entrevistas a lo largo de su carrera y su reciente campaña a la Presidencia. Para el exgobernador de Antioquia, lo primero, antes que cualquier pacto programático, es discutir los modelos de país que tiene cada uno y encontrar puntos en común.

En particular, y como lo dijo a El Espectador, su propuesta, aún en construcción, está enfocada en educación y la cultura ciudadana, además de asegurar que es una de las opciones que garantizaría el cumplimiento del acuerdo de paz, frente a las amenazas de hacerlo “trizas” lanzadas por miembros del Centro Democrático.

Por su parte, la senadora Claudia López también habló de la reunión y señalo que era “como la tercera o cuarta vez” que se sentaban a conversar para pensar en una coalición.

“Acordamos seguir conversando, nombrar unos compromisarios que se sienten a trabajar en los detalles, en la plataforma programática, en el mecanismo para organizar la coalición, las listas al Congreso”, señaló López.

No hay una coalición, no por el momento, pero se ve venir.

Respuesta a críticas de Petro

Fajardo también respondió al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien criticó el encuentro de los líderes porque, para él, fue una cena para ver “cómo se reduce a Petro”.

Para Fajardo, particularmente no está considerando excluir a nadie y señaló que la interpretación de la foto por parte de Petro es equivocada, pues, “ese no era el sentido de esa reunión. Él malinterpretó la reunión”.

