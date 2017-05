Quibdó está totalmente paralizado

Chocó reclama ante el olvido del Gobierno

Redacción Polítca

Con arengas de “Abajo la oligarquía corrupta de Colombia”, “Viva la marcha del pueblo” y “¿Cómo estamos? Berracos, berracos”, cientos de chocoanos salieron ayer a marchar por las calles de Quibdó y varios de los municipios del departamento para exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos establecidos en agosto del año pasado, que, según el Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó, se han implementado sólo en un 5 %. Dichos acuerdos tienen que ver con vías, salud, tarifas de energía, agua potable, el caso de Belén de Bajirá y el conflicto armado, que sigue golpeando duro a la región pese a la paz con las Farc.

La movilización unió a comerciantes, transportadores, mineros, mototaxistas, amas de casa y hasta la Iglesia católica, que ordenó cerrar las 13 parroquias del departamento en su apoyo. Según César García, uno de los líderes de la protesta, si bien los comerciantes tendrán cerrados sus negocios hasta hoy, la idea es sumarse a la huelga programada por varios movimientos sociales de todo el andén del Pacífico colombiano para el martes 16 de mayo.

En respuesta a esta situación, el Gobierno reveló ayer un documento en el que asegura que sí le ha cumplido al Chocó y que en total se han invertido $9,2 billones en proyectos sociales, económicos y de seguridad, incluyendo lo correspondiente al Sistema General de Regalías, Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Participaciones. El informe señala que el crecimiento de la inversión entre 2010 y 2016 fue del 44,58 %.

Cifras que no convencen. Dilon Martínez, otro de los voceros de la movilización, aseguró que siguen a la espera de respuestas efectivas del Gobierno en cuanto a decisiones que signifiquen el cumplimiento de lo acordado hace ya nueve meses. Y en este sentido anunció el rechazo a la presencia de Luis Alfonso Escobar, gerente del Plan Pazcífico, como mediador del Ejecutivo. “Él había venido asumiendo un papel aceptable en mover diferentes entidades del Estado para el cumplimiento de los compromisos, pero ese discurso de los famosos $9 billones que han invertido acá lo sigue repitiendo sin hacer alusión a los puntos por lo que estamos reclamando. No es aceptado”, enfatizó.

En un comunicado público, el Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó advirtió que si el Gobierno no muestra voluntad política enviando una comisión para negociar de manera seria y concreta, las manifestaciones tomarán mayor fuerza en los próximos días. “El Comité ha sido enfático en decir que en esta oportunidad no se van a dejar burlar del Gobierno Nacional, porque los problemas del Chocó no aguantan más”, enfatiza el escrito.