Claudia López, primera precandidata presidencial de la Alianza Verde

La senadora de la Alianza Verde Claudia López confirmó, en una entrevista con Publimetro, lo que para muchos ya era una posibilidad: que tiene en su mira llegar a la Presidencia de la República en 2018. También aseguró que su partido tendrá candidato propio para las elecciones.

Según explicó López a Publimetro: “Dije dentro del partido que tengo la aspiración de ser candidata por los verdes. Vamos a tener candidato propio, pero hay que ver quién más aparece”. Su intención, de ser elegida como la candidata de la Alianza Verde, será agrupar a los colombianos que no son representados por ningún partido.

“Tenemos que buscar cómo esa inmensa mayoría de ciudadanos que no tiene un partido político logra jugar un papel constructivo en ese escenario. Yo creo que hay que permitir que los sectores nuevos entren, y no necesariamente a la Alianza Verde”, dijo a Publimetro la precandidata de la Alianza Verde. También dejó abierta la puerta a una posible alianza con Sergio Fajardo, la ASI y con algunos sectores del Polo.

Ya hace meses, López confirmó que no buscaría un segundo período en su curul en el Senado. En junio pasado aseveró que “al Congreso no vuelvo ni porque me paguen el Baloto”.

A pesar de que ha sido una de las defensoras más acérrimas del proceso de paz con las Farc, aseguró que su campaña no giraría alrededor de este, sino que su frente principal sería la lucha contra la corrupción. “Nosotros estamos comprometidos con la paz, por supuesto, pero lo que realmente va a frenar la paz no es que quede elegido Alejandro Ordóñez, sino que este mar de corrupción y politiquería siga gobernando este país”, aseguró la senadora.

Con el anuncio de López, que llegó al Senado en 2014 con 81.045 votos, se consolida cada vez más el mapa de los candidatos presidenciales para 2018. Además, comienza a ser claro que la competencia no será fácil para ninguno de los candidatos. Solo en la izquierda, López tendría que competir con el también senador Jorge Robledo, el congresista que más votos obtuvo hace dos años (191.910 votos).

Germán Vargas Lleras (con el mayor índice de favorabilidad), seguido por Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, con quien Claudia López se encontraría en una posible consulta interna de la Alianza Verde para definir su candidato. En la última encuesta de Gallup Poll , López no apareció entre los presidenciables de 2018, cuya favoribilidad midió la firma consultora. Los que si aparecieron son(con el mayor índice de favorabilidad), seguido porde la Alianza Verde para definir su candidato.