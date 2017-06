"Con tierras no se compra la dignidad de un pueblo": Prada a Uribe

Redacción Politíca

A través de un contundente comunicado, el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, respondió a los señalamientos hechos por el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, quien lanzó duras críticas al Gobierno luego de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) hiciera público el mapa que ubica a Belén de Bajirá en territorio chocoano y no en el departamento de Antioquia.

Prada comenzó por recordarle a Uribe que la demarcación de límites viene de tiempo atrás e incluso se hizo durante su Gobierno: "contrario a lo que dice Álvaro Uribe de su actitud prudente ante el conflicto limítrofe de Belén de Bajirá, buena parte de la cronología de este municipio se cumplió durante su administración".

Uribe había dicho en días pasados que la decisión del Igac “es un precedente de graves fracturas al sentimiento de unidad de la Nación”, y que el Gobierno de Juan Manuel Santos “pretende ocultar sus incumplimientos con el Chocó, a través de despojar a Antioquia de parte de su territorio”.

Sobre esa afirmación particular, Prada sostuvo que no hay "nada más alejado de la realidad, pues con tierras no se compra una protesta social, con tierra no se compra la dignidad de un pueblo".

De acuerdo con el secretario general de Presidencia, los líderes sociales del Chocó presentaron reclamaciones justas en infraestructura, salud, educación, entre otros, pero nunca reclamaron tierras. "Solo reclamaron que se publicaran las decisiones técnicas ya tomadas hace tiempo por el Igac. Nunca pidieron tierra para levantar el paro, porque la protesta no se compra con tierra, eso sería indigno (...) Nunca pidieron que cambiaran los límites para quedarse abusivamente con el territorio de Antioquia", recalcó.

Finalmente Prada hizo un llamado para evitar que se profundicen las diferencias entre los departamentos y pidió dejar de lado "los engaños amenazas y falacias. Invito a todos quienes tengan diferencias con el Gobierno a que las tramiten ante las instancias competentes y no a través de insultos o mentiras".

El nuevo mapa, publicado por el Igac, ubica en territorio chocoano no solo a Belén de Bajirá, sino a otros corregimientos que habían estado en disputa desde hace más de 16 años.

La decisión, sin embargo, causó malestar en Antioquia e incluso el gobernadordel departamento, Luis Pérez, anunció que recogerá firmas para pedirle al Congreso de la República que proteja la unidad del territorio.