Conservadores y liberales tomaron primeras decisiones de cara a las elecciones de 2018

Redacción Politíca

Fueron dos reuniones simultáneas. Una, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde está ubicada la sede del partido Conservador; otra, liderada por los del “trapo rojo”, en el Serrezuela Country Club, por la vía que conduce a La Mesa (Cundinamarca).

El objetivo de ambos partidos era el mismo: tomar las primeras decisiones de cara a las elecciones presidenciales del 2018.

Por los lados del partido Liberal, el nombre del ex jefe negociador de paz del Gobierno en Cuba, Humberto de la Calle, parece fortalecerse. César Gaviria dice que ve con buenos ojos la candidatura de De la Calle y que así se lo hizo saber a la bancada de su partido, tanto en Senado como en Cámara.

“Yo me puse por propósito que De la Calle participara en la consulta y eso implica que hay que mandarlo a los parlamentarios para que los conozca, porque él no conoce a los parlamentarios, él no es un político, es una opción que el partido tiene”, dijo el exmandatario.

“El principal tema que vamos a tener es bastante parecido al de la última campaña. Es decir, tendrá mucho que ver con temas de paz y reformas para aclimatar ese ambiente en el país”.

Sus declaraciones fueron interpretadas como un primer guiño de quien se perfila como el próximo director único del partido Liberal, que tendrá que ser elegido en el Congreso Nacional de esa colectividad, que será en septiembre de este año.

De ahí se definirá, entre otras cosas, asuntos de consultas y coaliciones. Porque la realidad es que, sin importar el candidato que se elija de esa propuesta para marzo de 2018, la colectividad roja no es un partido lo suficientemente fuerte para llegar sólo a primera vuelta.

Tendrá que aliarse con otros partidos, como la U –que tampoco tiene un candidato fuerte que atraiga votos- y, quizás, con fuerzas independientes como la Alianza Verde que comparte su compromiso por el Acuerdo de Paz.

Por su parte, el partido Conservador decidió no ser “vagón de cola de nadie”. Es decir, luchará por la Presidencia de 2018 con los tres únicos nombres que suenan como posibles precandidatos: Marta Lucía Ramírez, Ubeimar Delgado y David Barguil.

Para eso, decidió dar un vuelco a sus posturas dentro del Congreso que lo hacían afín al Gobierno, como el referendo para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, que promueve la senadora Viviane Morales.

Según el senador Hernán Andrade, presidente del partido, también esperan que el exprocurador Alejandro Ordóñez regrese y se postule a la Presidencia por esa colectividad.

Nota del Editor: Esta nota fue modificada después de que el expresidente Gaviria aclarara que está promoviendo la participación de De la Calle en una eventual consulta del Partido Liberal pero que no tiene una preferencia en ella.