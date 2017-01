Las críticas del Centro Democrático a presidente de Francia por visita a zonas de preagrupamiento

El Centro Democrático continúa con su oposición férrea al proceso de paz de las Farc con el Gobierno. Por eso, después de que Pablo Catatumbo, integrante de la cúpula de esta guerrilla, anunciara este sábado que François Hollande, presidente francés, visitará la zona de preagrupamiento de La Elvira (Cauca), varios líderes uribistas manifestaron su desacuerdo con esto. ( Por eso, después de queintegrante de la cúpula de esta guerrilla, anunciara este sábado que François Hollande, presidente francés, visitará la, varios líderes uribistas manifestaron su desacuerdo con esto. ( Lea aquí: Presidente de Francia visitará zona de concentración, según Pablo Catatumbo ).

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, criticó al primer mandatario de Francia: “Hollande, presidente francés que no ha sabido enfrentar al terrorismo yihadista, visita la Colombia entregada a las Farc”. Otro de los que lanzó dardos contra la visita de Hollande fue Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático y precandidato para las presidenciales de 2018.

En un video, Zuluaga aseguró que: “El anuncio de la visita del presidente de Francia es un desafío y una ofensa para los colombianos que votamos No en el plebiscito. Es una ofensa a los valores democráticos; las Farc siguen siendo un grupo armado, no se han desmovilizado. ¿Por qué no visita las víctimas de las Farc? No entendemos cómo un presidente desafía instituciones y principios democráticos en nuestro país”.

Anuncio de visita del Presidente de Francia a zonas de preagrupamiento de las Farc es un desafío a las instituciones y valores democráticos. pic.twitter.com/yTycsb7DV0 — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) 8 de enero de 2017

El también senador Ernesto Macías Tóvar, quien semanas atrás aseguró que Juan Carlos Vélez Uribe habría estado borracho durante su entrevista con La República, calificó de “poco amistoso con el pueblo colombiano” el anuncio de la visita de Hollande a la zona de preagrupamiento en el Cauca. Lo propio hizo el representante a la Cámara por el Meta, Fernando Sierra, quien dijo que “antes de visitar terroristas, Hollande debería ir a La Guajira y mirar cómo su país ayuda a que dejen de morir niños ante negligencia de Santos”.

El polvorín se levantó cuando Pablo Catatumbo dijo que el embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Laforêt, visitó la zona de preagrupamiento de La Elvira para preparar la logística de la visita de François Hollande. Laforêt afirmó que los franceses “estamos totalmente a disposición de los colombianos para ayudar en la implementación (del acuerdo de paz)”.