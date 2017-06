‘El 20 de julio radicaremos de nuevo la ley de actores’: senador Jorge Iván Ospina

Redacción Politíca

Faltando pocos días para que termine la legislatura en el Congreso, hay varios proyectos de ley que corren el riesgo de hundirse, entre los que se encuentra la llamada ley de actores. Por las largas dadas para debatir estos temas, así como por la prioridad que se le ha dado a todo lo que tiene qué ver con la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, este proyecto, que busca proteger y garantizar sus derechos, se ha visto marginado.

La pretensión de esta propuesta es “establecer un conjunto de medidas para la promoción, estímulo y proyección de los actores, que garanticen el ejercicio de la actuación en Colombia, dignifiquen esta labor y fomenten la formación profesional”. Para cumplir con este objetivo, una de sus principales propuestas es crear el Registro Nacional de Actores. También busca especificar lo propio de los contratos, como horarios, tipo de vinculación y pago por la venta de las producciones así como por la promoción de marcas.

A pesar de que fue presentada el pasado 20 de abril al Congreso y de que ya fue aprobada en debate en el Senado, parece que su destino está sentenciado en la Cámara de Representantes. Al llegar el pasado 24 de mayo a la Comisión Séptima se vio frenada. Primero, porque se designaron siete ponentes dilatando el proceso y, luego, porque en varias ocasiones se aplazó la discusión.

Como aún faltan dos debates, así el primero se haga este lunes (fecha para la que está programado), aún está el requisito por ley de que entre debate y debate haya un espacio de una semana. Es decir, el próximo se tendría que realizar el 21 de juio, un día después de que acabe la legislatura. Por eso el senador de la Alianza Verde Jorge Iván Ospina, su autor, ha sido crítico con esta situación.

En diálogo con El Espectador, asegura que no es urgente solo para quienes se dedican a la actuación, sino que es una forma de la sociedad de pagar una deuda “con quienes han construido memoria”. Y de hundirse, para Ospina se daría paso a “una injusticia en términos de derechos para los trabajadores culturales, apuntando a no estimular la profesionalización”. Además, porque no se queda solo en asuntos económicos. Son tres los motivos, como explica el congresista, que hacen de esta propuesta una prioridad.

Lo primero es que busca que a estos artistas se les pague salud y pensión, el segundo, que le da prioridad a su profesionalización y, por último, que aspira a que estos profesionales tengan otras formas de subsistir entre proyecto y proyecto. “En promedio, los actores solo trabajan un mes cada dieciocho meses. Por eso es necesario vincularlos al sistema educativo nacional en los própositos de horarios complementarios y trabajen como talleristas y promotores de teatro”, afirma el senador verde.

Siendo tan probable que el proyecto no sea aprobado, la preocupación de los involucrados es que se pierda lo acordado. Un proceso que tomó varios años y en el que se cedió, por ejemplo, que el gremio actoral tenga un sistema diferenciador de pensiones, que en las producciones el 90 o 95 % sean actores y que haya un régimen laboral exclusivo para ellos. Tal es el motivo por el que Ospina asegura que el 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura, radicará de nuevo el proyecto, “pero en esta ocasión pidiendo un sentido de urgencia por parte del presidente”.