El arranque de campaña de Humberto de la Calle

Redacción Politíca

Casi todos en el país político dan por descontado que Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc de La Habana, será candidato presidencial en 2018. Incluso, hay quienes dicen que ante la negativa de someterse al que podría ser un desgastante proceso de consulta al interior del Partido Liberal, optaría por inscribirse como independiente, es decir, por firmas, con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos. Y aunque él y sus cercanos colaboradores mantienen cautela ante esas versiones, en una entrevista de mayo pasado con el periódico El Tiempo, dejó abierta la puerta a esa opción, todo en aras de la paz.

“Esta nueva situación que pone en jaque lo que trabajamos con tanto cuidado y amor casi cinco años en La Habana sí me genera la tentación eventual de tomar la bandera yo mismo, personalmente, o estoy dispuesto a hacerlo en favor de otro (…) el tema será la defensa del proceso de paz y su implementación. Pero también de la filosofía liberal y de la tolerancia y del respeto liberal y de la no discriminación. Ahora sí estoy tentado, porque siento la obligación de defender esto desde donde me toque”, fue lo que dijo, en referencia al fallo de la Corte Constitucional sobre el "fast track", que permitió que en el Congreso se puedan plantear modificaciones a los proyectos relacionados con lo pactado en Cuba.

Y las recientes señales indican que De la Calle comenzó ya a explorar el camino de su candidatura. En un video publicado a través de su cuenta en Twitter, en el que aparece muy informal, el exjefe negociador anuncia que a partir de este momento va a hacer presencia en las redes sociales con el fin de “enviar mensajes” pero, sobre todo, para oír a la gente, “mirar cuáles son sus sueños, sus frustraciones y qué debemos hacer para que construyamos un país en el que todos quepamos, el país del cambio”. Y como si estuviera en plena campaña agrega: “No queremos la inequidad que está sufriendo una enorme cantidad de colombianos. Tenemos que preservar la diversidad, que enriquece nuestro país. No debe haber persecución, discriminación, no más odio, tampoco queremos regresar a la guerra”.

Los invito a que conversemos en las redes sociales y juntos construyamos el país en el que todos quepamos #DeLaCalle pic.twitter.com/oD7bKzqu8K — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 1 de junio de 2017

De hecho, De la Calle insiste en plantear la construcción de una “gran coalición” en defensa de la paz y pide actuar y movilizarse en su defensa. “Lo que sigue es actuar, movernos, a eso los invito, y por eso me dedicaré a esa tarea y espero contar con el apoyo y la ayuda de ustedes, en las redes sociales. Vamos a interactuar en esas redes. A oírnos mutuamente, lo repito, para crear el país en el que todos quepamos”, dice. Y si eso no es un discurso de candidato presidencial, ¿entonces qué es? Sin duda, es claro que está destapando sus cartas y que el objetivo es comenzar a ambientar esa aspiración, consciente de que aún falta un año para la cita en las urnas en primera vuelta y que la idea es medir la acogida que tenga su nombre en la ciudadanía.

Hay un consenso hoy entre los analistas y es que quien quiera ser el presidente de Colombia el próximo año no podrá hacerlo solo y que las coaliciones serán inevitables. Se sabe, por ejemplo, que los partidos Liberal y de la U han tenido uno que otro acercamiento, nada formal eso sí, explorando ese camino. Algunos creen que cada quien debería hacer su consulta interna y entre los ganadores definir el candidato único. El perdedor podría ser incluso la fórmula vicepresidencial. En la U, precisamente, se está en plena definición de precandidatos y vencido el plazo para que quienes quisieran aspirar expresaran esa intención, quedaron los nombres del senador Roy Barreras y el exministro de Defensa y exembajador Juan Carlos Pinzón, postulado por el representante a la Cámara Jhon Jairo Cárdenas. Fuentes de la colectividad aseguran que el nombre del nominado saldrá de un cónclave que se piensa hacer en unos dos o tres meses y que se tendría en cuenta el guiño del presidente Juan Manuel Santos. O sea, no habría consulta.

En los liberales, mientras tanto, ya se tiene oficialmente como precandidatos a los senadores Juan Manuel Galán y Edinson Delgado, y se espera que el exministro Juan Fernando Cristo y el también senador Luis Fernando Velasco se lancen al agua. Ahora, como ya se dijo, De la Calle parece no estar abierto a someterse a una consulta interna, lo cual podría resquebrajar la unidad del partido. Por lo menos Galán ha expresado en más de una ocasión que la consulta es el único camino viable para escoger candidato y que no aceptará que se haga una designación a dedo. De ahí los rumores de que, si De la Calle es ungido, se iría en disidencia retomando las banderas de su padre, las del Nuevo Liberalismo.

¿Quién más podría entrar en esa coalición por la paz que propone el exjefe negociador en La Habana? Por ahora el panorama no es claro. Cambio Radical tiene su ficha desde hace rato: Germán Vargas Lleras, a quien muchos ven más cercano al uribista Centro Democrático, que tiene definidos hace rato sus cuatro precandidatos, aunque no se sabe como se escogerá su aspirante único. Los conservadores hablan de retomar la vocación de poder con candidato propio, mientras miran de reojo al uribismo pensando en una alianza que les garantice poder. Sin embargo, las diferencias entre la Dirección de la colectividad y sus dos cartas más fuertes, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, es un embrollo complicado de resolver.

Por otro lado, la Alianza Verde y el Polo Democrático han tenido acercamientos pensando en su propia coalición, en la que podrían entrar Sergio Fajardo e incluso la exministra Clara López, de quien se dice también buscaría inscribirse por firmas. Y entre los independientes, a Gustavo Petro, quizás el más fuerte de todos según las recientes encuestas, no se le ve muy dispuesto a tener compañía en su cruzada presidencial. En conclusión, aunque falta mucho, cada quien se está moviendo y haciendo sus cálculos. Entre ellos Humberto de la Calle, quien aunque dice que no ha definidio nada y que su objetivo es la defensa del Acuerdo de Paz, ya habla como candidato.