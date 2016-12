“El ELN no ha querido dejar en paz a los colombianos ni en Navidad”: Mininterior

Si hubo una palabra que se repitió en 2016 en Colombia fue “paz”. Aunque el proceso para acabar el conflicto con las Farc concluyó con éxito y ya está en su fase de implementación, los diálogos con el ELN parecen no despegar por cuenta de las diferencias entre las partes. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al inicio de las conversaciones de paz con esa guerrilla, teniendo en cuenta los múltiples hechos violentos que han sido atribuidos al ELN y que no han permitido una mayor fluidez en el proceso.

Específicamente, Cristo se refirió al hostigamiento que hubo en la madrugada de este jueves en el corregimiento Los Ángeles, ubicado en el municipio de Río de Oro (Cesar). Los disparos y el lanzamiento de explosivos contra la subestación de Policía del lugar, hechos atribuidos al ELN, fueron rechazados por el ministro del Interior, quien afirmó que esa forma que ha escogido la guerrilla de mostrar una supuesta superioridad militar y así llegar “envalentonados” a la mesa de diálogos, no es la adecuada ya que en cualquier momento puede derivar en la fractura de las conversaciones. (Puede leer: Dos policías resultaron heridos tras hostigamiento en Río de Oro, Cesar)

“El ELN no ha querido dejar en paz a los colombianos ni siquiera en época de Navidad. No han entendido que todos los colombianos hoy estamos rechazando la violencia, que esa no es la manera de mostrar una supuesta fortaleza militar para posicionarse en una mesa de negociación, y que lo que generan con estos hechos es una incredulidad justificada del pueblo colombiano de su verdadera voluntad de paz. Creo que se están alejando cada día más de ese camino y así va a ser muy difícil avanzar en cualquier negociación”, afirmó Cristo durante un evento en Cartagena en el que hizo entrega de equipos de seguridad para Bolívar.

Por ahora, el hecho ocurrido en el corregimiento Los Ángeles dejó dos soldados heridos. Según el coronel Diego Rosero, comandante de la Policía del Cesar, no solo hubo una ráfaga de disparos contra la estación, sino que también se lanzaron tatucos y diferentes explosivos.

Durante su paso por La Heroica, el ministro del Interior también se refirió al estado actual de la implementación de la paz con las Farc, destacando principalmente el papel del Congreso en esta fase del proceso. Afirma que, en un momento crucial de los diálogos, es vital ofrecer garantías jurídicas y de seguridad a los guerrilleros de las Farc para que avance adecuadamente la movilización hacia las zonas de concentración, en los que se producirá la dejación de armas y el inicio de la reincorporación a la vida civil.