Esta semana, CNE definirá futuro de ‘Voces de Paz’

Ha pasado casi un mes desde que el movimiento que acompañará la implementación del acuerdo de paz llegó al Consejo Nacional Electoral con el fin de inscribirse como agrupación política y, a pesar de eso, la entidad aún no adopta las reglas para acoger dicha inscripción.

Se trata de Voces de Paz, el nuevo movimiento político ciudadano que servirá de catapulta para que las Farc hagan el ingreso a la vida política en Colombia. “Nuestro plan es la implementación de los acuerdos de paz y hacer que esta sea más que un deseo”, señaló la agrupación hace apenas algunas horas, ante la expectativa de que este miércoles, 11 de enero, la sala plena del CNE se reúna, una vez más, para definir el registro de dicha agrupación.

Sin embargo, las cosas al interior de la corporación electoral no están fáciles. El pasado 29 de diciembre, se reunieron los magistrados del Consejo Electoral pero no se pudo tomar una decisión clara. No había quórum y la ausencia de dos de sus magistrados, argumentado permisos legales y licencia por enfermedad, derivó en que apenas hasta esta semana se tomará la decisión.

Fuentes consultadas al interior del CNE afirman, sin embargo, que podría estarse usando una estrategia dilatoria para impedir que el movimiento político cuente con un respaldo certero en el Congreso, dada la tarea que tienen sus integrantes (Jairo Estrada Álvarez, Pablo Cruz, Judith Maldonado, Francisco Tolosa, Jairo Rivera e Imelda Daza), de vigilar con lupa las discusiones de los proyectos que permitirán implementar el acuerdo de paz con las Farc.

“Sí llama mucho la atención que los magistrados del partido Conservador, de Cambio Radical y del Centro Democrático tengan la misma postura en la discusión”, dijeron fuentes del Consejo Electoral a este diario. Por eso, la división al interior de la sala plena en torno a decidir una simple inscripción ha impedido que el proceso sea más ágil.

No obstante, según han aclarado voces oficiales del CNE, lo que busca el movimiento político no tiene connotaciones de establecerse como partido, con financiación ni personería jurídica, sino apenas el registro.

En todo caso, y pese a la decisión que se dará esta semana, los seis integrantes de Voces de Paz han logrado ejercer su labor en el Legislativo. De hecho, participaron en el debate de la ley de amnistía que fue aprobada vía ‘fast track’.