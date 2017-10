Farc y Gobierno buscan aclarar situación de "El Paisa"

Redacción Política

La noticia de que el excomandante de la columna Teófilo Forero, Hernán Darío Velázquez, más conocido como El Paisa, se fue del Espacio de Capacitación y Reincorporación de Miravalle en Caquetá, constituye uno de los episodios más delicados en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Y llega en un momento crítico, pues día a día crece la incertidumbre de quienes dejaron las armas por cuenta del lento avance de los compromisos pactados en La Habana.

Las declaraciones del embajador norteamericano, Kevin Whitaker, sobre la extradición de mandos de las Farc. La insistencia de la Fiscalía en mantener competencias para procesar a los miembros de la exguerrilla. Las dificultades para aplicar la ley de amnistía, que no ha llegado a poco más de 1000 miembros de la insurgencia que se encuentran presos, o el casi nulo avance de los temas centrales del Acuerdo de Paz en el Congreso de la República, son algunos de los temores que rondan las zonas donde los excombatientes dejaron las armas.

Y siendo "El Paisa" uno de los comandantes más perseguidos por la Fuerza Pública en los tiempos de la guerra, pues se le endilga la responsabilidad de sangrientos episodios, como la bomba al Club El Nogal o el secuestro de los diputados del Valle, es natural que tome medidas de seguridad. Primero ante el riesgo de engrosar las cifras de excombatientes asesinados, que ya pasa de 30; y segundo, por falta de garantías jurídicas, ya que no está en funcionamiento la JEP, y casos como el de "Tito Aldemar", quien fue capturado y acusado de tener relaciones con el narcotráfico, profundizan la desconfianza en el Estado.

"Óscar ha tomado la decisión de bajar su perfil. Ha dicho que no está dispuesto a liderar el espacio territorial, pues con tantos incumplimientos es difícil mantener la moral de la gente. Tampoco se siente seguro. Ni se siente cómodo llevando una vida pública que implica recibir continuamente gente, entidades, medios de comunicación. Etc. Eso no quiere decir que renunció a la organización ni al proceso de paz", detalló un miembro del Consejo Político Nacional de la Farc.

En este contexto, el exjefe negociador de la insurgencia, Iván Márquez, viajó a Miravalle para recoger información y poder aclararle al Gobierno y la opinión pública que implica la decisión de "El Paisa". También se trasladaron a la zona el exgerente de las antiguas zonas veredales, Carlos Córdoba, y el director del Consejo Nacional de Reincorporación, Joshua Mitroti, quienes tenía planeado revisar el avance del proyectos productivos del espacio territorial.

Y aunque aún no es claro cuál es la posición de "El Paisa", lo cierto es que en los próximos días La Farc darán a conocer un comunicado sobre el asunto. Este tendrá que responder cual camino tomó el emblemático excomandante, que en síntesis se enfrenta a tres posibilidades: o renunció al mando de la zona y al proceso colectivo de reincorporación, pero no al proceso de paz; o decidió apartarse de la zona por motivos de seguridad y seguirá vinculado a la organización; o si finalmente se declaró en disidencia, lo que implica pérdida de los beneficios jurídicos. En este último caso, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que le esperaría "enfrentar a la justicia ordinaria y a la persecución de la Fuerza Pública".Aun así, la única información oficial que se tiene es un trino del presidente de La Farc, Rodrigo Londoño, quien escribió que "El Paisa sigue siendo un militante de la paz. Salió del Espacio Territorial por motivos de seguridad".