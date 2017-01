“Hombres y mujeres son iguales en la crianza de los hijos”: Mintrabajo

Distintos sectores aplaudieron este jueves la decisión de la Corte Constitucional, con el que el fuero de maternidad se extendió también a la paternidad, es decir, los hombres no podrán ser despedidos de sus puestos de trabajo mientras sus parejas estén en estado de embarazo o en periodo de lactancia. (Lea aquí: Hombres no podrán ser despedidos de sus trabajos mientras sus parejas estén embarazadas)

A las voces de respaldo se unió también la ministra de Trabajo, Cara López. “Me parece una decisión trascendental. La Corte hace un doble mensaje de que los hombres y las mujeres son iguales en la crianza de los hijos y deben asumir las responsabilidades en el hogar y que no se les debe discriminar por ser hombres o mujeres”, aseguró en RCN Radio la jefe de la cartera. (Lea aquí: Conozca todos los beneficios de la ampliación de la licencia de maternidad)

La condición para que un hombre acceda a este beneficio es que demuestre que la mujer depende económicamente de él, y no se exige que debe haber un vínculo marital. López también advirtió que será necesario hacer pedagogía sobre la interpretación de la norma. “Cuando se hace el tránsito de algo tan avanzado como esto la sociedad tiene que acoplarse, porque es un mensaje de igualdad, de familia y de protección de los niños muy fuerte; pero se tiene que hacer control”, agregó.

A partir de ahora si el hombre es despedido durante el embarazo o lactancia de su pareja se presume que el despido se ha efectuado por ese motivo, y sin la autorización de las autoridades.