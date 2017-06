Humberto de la Calle participaría en consulta popular de “candidatos de centro”

Redacción Politíca

Si en la derecha hubo un movimiento visible para escoger candidato a la Presidencia, con la coalición entre Uribe y Pastrana, desde otras esquinas no piensan quedarse quietos y ya se empieza a cocinar lo que han calificado, cuidadosamente, como una consulta popular de candidatos de centro.

La claridad se hace porque no se trata de la consulta interna de ningún partido, sino un espacio al que podrán acudir los candidatos de varias colectividades que se quieran medir en las urnas. De esta manera, se escogerá un único candidato y los perdedores quedarán con el compromiso de apoyarlo.

Esa consulta fue confirmada por el senador liberal Juan Manuel Galán quien, además, anunció que el exjefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, tiene intenciones en participar.

“No sería una consulta entre liberales ni candidatos de partidos, sino entre varios candidatos que deberán cumplir unos requisitos mínimos para participar”, señaló Galán. Entre esos lineamientos mínimos están, por ejemplo, el apoyo al proceso de paz o tener afinidad con los principios liberales.

También señaló que se trabajará bajo premisas mínimas en cuanto al otorgamiento de los avales a candidatos al Congreso, con el fin de que las direcciones de los partidos no las condicionen al apoyo a determinado candidato.

En una reciente entrevista con este diario, De la Calle aseguró que, si bien no ha formalizado una candidatura, no es ni ciego ni sordo a las propuestas que le llegan edsde varios sectores. De hecho, ha llamado a una coalición amplia antes de la primera vuelta que no se limite a los partidos políticos. Ha asegurado también que en caso de no ser la cabeza de una propuesta que pueda proteger la integridad del acuerdo de paz firmado con las Farc, apoyará a quien la lidere. (Lea: “Hay un exceso de odio en Colombia”: Humberto de la Calle)

El senador señaló que en la consulta popular ve a candidatos como Juan Carlos Pinzón o Clara López, pero descarta a otros como Sergio Fajardo —porque ha estado “muy reacio” a una consulta, incluso, con los verdes— y Claudia López. El Espectador conoció que tampoco se tendría interés en que Germán Vargas Lleras haga parte de la consulta popular.