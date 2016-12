Juan Camilo Restrepo cuestionó la “trasquilada” de la reforma tributaria en el Congreso

“Los empresarios quedaron bravos, la gente molesta con el IVA, las tarifas empresariales altísimas y las cuentas parece no cuadran”. Con este polémico tuit el exministro y actual jefe negociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, expresó su molestia por “la trasquilada” a la reforma tributaria en el Congreso de la República. (Vea: Los impuestos que se pagarán por la reforma tributaria)

La pregunta después de aprobación trasquilada reforma tributaria: será suficiente para cumplir metas fiscales y financiar posconflicto? — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) 24 de diciembre de 2016

La mayor preocupación de Restrepo, es que no haya quedado claro en el proyecto aprobado de la reforma tributaria cuánto dinero irá destinado para el posconflicto, teniendo en cuenta además que lo que se logrará recaudar no alcanzará para tapar el hueco fiscal, dice. (Lea: Minhacienda reconoce que aumento del IVA es “una medida difícil, pero necesaria”)

Si las cifras de que apenas permitirá 6,5 billones de recaudos adicionales año entrante son exactas, surgen muchas dudas al respecto. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) 24 de diciembre de 2016

Agrega que si se recaudan $6,5 billones el próximo año, esta cifra es menor a un punto del PIB, cuando se dijo que para superar el déficit fiscal se necesitarían tres puntos del PIB. “Sería inaceptable que después de semejante desgaste siguiéramos con unas finanzas publicas descuadernadas”.

Seria el peor de los mundos: ni fue estructural la reforma ni desde el punto de vista de recaudos va a resultar suficiente. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) 24 de diciembre de 2016

Insistió en que los colombianos y los empresarios habrían quedado molestos con el aumento de impuestos en Colombia y ni así las cuentas cuadrarían.

Será que las únicas que se van a dar por satisfechas son las agencias calificadoras de riesgo?

Pero ellas también saben hacer cuentas. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) 24 de diciembre de 2016

La reforma tributaria con la que el Gobierno espera tapar el hueco fiscal que dejó la desaparición de la renta petrolera ya fue aprobada en todos sus debates en el Congreso. Algunos impuestos que los colombianos deberán hacer frente a partir de 2017 ya quedaron definidos, como el aumento del IVA al 19%, el impuesto verde, el monotributo y hasta impuesto a los cigarrillos, mientras que otros se terminarán de definir en la conciliación del próximo martes entre la Cámara de Representantes y el Senado.