Juan Carlos Vélez desmiente ‘borrachera’ cuando habló del plebiscito

El excongresista renunció al partido tras el escándalo sobre la campaña del No en el plebiscito / Foto: Archivo

La polémica al interior del partido del expresidente Álvaro Uribe continúa. Y el centro del debate sigue siendo el mismo: la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda en contra del plebiscito por la paz del 2 de octubre, sobre el que dijo, además, que hubo una campaña de engaño liderada por los del No.

Concretamente, se refería a las declaraciones que entregó en una entrevista el excandidato a la Alcaldía de Medellín y gerente de la campaña, Juan Carlos Vélez, en la que confesó varias estrategias usadas por el Centro Democrático, entre ellas, “dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación”. (Lea: ¿Estaba 'con tragos' Juan Carlos Vélez cuando habló del plebiscito?)

Ante esas palabras, el senador del uribismo Ernesto Macías, en diálogo con El Espectador, afirmó que tenía versiones que apuntaban a que Vélez Uribe “estaba con tragos” cuando concedió esa entrevista. Y ahí empezó la crisis. El excongresista se pronunció a través de su cuenta de twitter, en donde afirmó que “cedí mi curul en Senado para que llegaran allí compañeros del CD como Ernesto Macías. Y hoy me paga con calumnias e injurias. Qué tristeza”.

La indagación de Vélez no es menor, si se tiene en cuenta que fue uno de los alfiles del expresidente Uribe, quien lo defendió en la campaña electoral del 2014, luego de las incansables peleas que este lideró al interior del Congreso a favor del uribismo, siendo de La U. De hecho, este episodio se lo sacó en cara el congresista Macías, en una respuesta también a través de la red social. “Vélez no cedió curul del Senado a nadie. No pudo ingresar a la lista del @CeDemocratico porque pertenecía a La U. Nada le debemos”, señaló.

Se trata, eso sí, de un delicado rifirrafe en las toldas del Centro Democrático que sigue cuestionando el contenido del acuerdo de paz y las decisiones de las altas cortes y del Congreso en torno al mismo. Resta esperar una nueva respuesta del expresidente Álvaro Uribe.