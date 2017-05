La campaña de Claudia López para que no la confundan con la exministra Clara López

Redacción Politíca

Cansada de que la sigan confundiendo con la saliente ministra de Trabajo, Clara López, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López decidió emprender una campaña a través de las redes sociales a la que denominó #HolaSoyClau. Se trata de una serie de imágenes animadas en las que se señalan las diferencias que hay entre ambas, empezando por el partido político, pese al enorme parecido de sus nombres que, generalmente, deriva en confusiones a la hora de referirse a ellas.

En las imágenes, la congresista se encarga de recordar, entre otras cosas, que ella hace parte de un partido independiente, mientras que Clara López, a pesar de haber pertenecido a un partido de oposición como el Polo Democrático, aceptó asumir un cargo en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

La legisladora de la Alianza Verde, además, alude a aspectos divertidos de las personalidades de ambas. Resalta que ella se suele movilizar en bicicleta, por ejemplo; y destaca que la exministra usaba reiteradamente el color amarillo para hacer alusión a la colectividad a la que pertenecía.

De hecho, no sobraron comentarios graciosos en las redes sociales, como algunos seguidores de la senadora Verde que trajeron a colación el noviazgo entre Clara López y el expresidente Álvaro Uribe, hace ya varios años. “Nunca he oído decir a la senadora que Uribe era fogoso”, dijo uno de los tuiteros. “Dios me proteja”, respondió la congresista en su cuenta personal de twitter.

Al enterarse de la campaña #HolaSoyClau, la exministra respondió con risas, y agregó que “la verdad es que es válida la aclaración. Nos confunden a diario. Ella es Claudia López. #YoLaTengoClara”. Una consigna que desde ya parece adquirir la exministra para lanzarse al ruedo político, como aspirante a la Presidencia de Colombia.