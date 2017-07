La respuesta del CNE sobre investigación a campañas de 2014

Redacción Politíca

Luego de que la Fiscalía entregara este miércoles las pruebas que confirmarían que Odebrecht en efecto dio dinero tanto a la campaña de Juan Manuel Santos como a la de Óscar Iván Zuluaga, el Consejo Nacional Electoral se pronunció. Al respecto de que lo que le entregó el ente investigador, el CNE aseguró que aún faltan pruebas por recolectar.

También dijo el CNE que la “certeza” de que sí hubo financiación en las dos últimas campañas presidenciales, “debe referirse a las investigaciones por ella (la Fiscalía) adelantadas y no a los juicios de fondo que en el futuro tomen los jueces de la República”.

Además, explicó que “el período probatorio no ha culminado y que el procedimiento aún se encuentra en trámite”.

Sobre la caducidad de la investigación, aseguró que “se debe precisar que no hay tesis única al respecto; por el contrario, la doctrina y la jurisprudencia han debatido si el término se debe contar desde cuando el particular presentó sus informes de campaña, desde la fecha límite para presentar los informes o desde el día en que se registró la última modificación a los mismos”. Y preciso que todavía no se sabe cuál será la opción escogida en este caso.

El CNE decidió abstenerse de responder a la consulta hecha por el exministro de Interior Juan Fernando Cristo para que, en caso de que se dé la caducidad, el presidente Santos renuncie, argumentando que “de dar respuesta en concreto, se interferiría con los procesos que actualmente se encuentran en curso”.