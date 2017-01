Los papás de Yuliana Samboní se suman al referendo contra violadores de niños

Aunque la iniciativa fue inscrita a finales del año anterior, desde hoy, empieza oficialmente la recolección de firmas para el referendo que busca castigar hasta con cadena perpetua a violadores y maltratadores de niños. El inicio de este proceso se da con un respaldo inesperado, Nelly y Juvencio, los papás de la menor Yuliana Samboní, quien fue violada y asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera en el norte de la ciudad.

No son los únicos familiares de menores que han sido víctimas que están apoyando esta iniciativa. También están Ivonne Lozano, madre del niño Luis Santiago, asesinado por su propio padre en el 2008 cuando apenas tenía 8 meses. Natividad y Gregorio Huertas, padres de Yenny Catherine, secuestrada, torturada, violada y asesinada en el 2004 cuando tenía 9 años, en Bogotá.

Este referendo es promovido por la hija de la exsenadora fallecida Gilma Jiménez, Johana Jiménez, quien desde hace más de dos años retomó las banderas de este. No obstante, en ese momento fue presentada por el Partido de La U como candidata a la Cámara de Representantes, en su momento el presidente de esta colectividad, senador Roy Barreras, aseguró que iban a apoyar el referendo pero, Johana Jiménez no fue elegida, y su promesa se hizo agua.

Incluso el presidente Juan Manuel Santos, en un evento con el Partido de La U, en noviembre de 2014, públicamente afirmó que apoyaba la iniciativa que busca impulsar un referendo para que los colombianos puedan decidir en las urnas si los violadores de niños deben recibir como castigo la cadena perpetua.

Santos señaló en ese momento: “yo eso lo suscribo con entusiasmo, porque me acuerdo que a Gilma Jiménez yo le prometí eso y a su hija también. Que salga ese compromiso. Ustedes pueden tener la seguridad, pueden decir que el Gobierno se comprometió a apoyar ese referendo. Esa me parece que es una buena causa. Y era una promesa que yo había hecho y no había cumplido, en nombre de Gilma”, afirmó Santos en ese momento.

Dos años después de este anunció no ha pasado nada y ahora que empiezan de nuevo las campañas electorales, la decisión del comité promotor es no aceptar esos respaldos “oportunistas” que llegan porque la iniciativa es popular entre los ciudadanos, pero no finalmente recibe el respaldo político que necesita para hacer su trámite.

Sobre este proceso de recolección, Johana Jiménez manifestó que “le anunciamos al país que arranca la gran maratón para recoger las firmas del referendo de prisión perpetua para violadores y maltratadores de niños. Así como lo hizo mi mamá, Gilma Jiménez, sin importar los obstáculos, la meta es tan grande que vamos a superarlos”.

Los formularios para la recolección de firmas pueden descargarse de la página www.gilmajimenez.com y www.yofirmoporlosninos.com. El proceso será entregar los cinco millones de firmas que se pusieron como meta ante la Registraduría, la entidad hará la revisión pasará al Congreso la ley de convocatoria a referendo que debe ser objeto de revisión de la Corte Constitucional y será el presidente quien convoque a las urnas.