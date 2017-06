Los sectores de la paz tenemos que unirnos para las elecciones: Aída Avella

Marcela Osorio granados

Con una importante asistencia se llevó a cabo este jueves en Bogotá la primera jornada del VI Congreso Nacional de la Unión Patriótica, espacio que reunió a representantes de 25 departamentos y en el que se discutieron propuestas para el fortalecimiento de la plataforma política del partido y el papel que jugará en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc y pensando en las elecciones presidenciales de 2018.

Al evento asistieron varios precandidatos presidenciales como Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Claudia López y Clara López, quienes también pudieron dar a conocer sus planes y propuestas. Petro, por ejemplo, habló de la urgencia de lograr un programa y una agenda para la transformación social de fondo

El Espectador habló con Aída Avella, presidenta nacional de la UP, quien habló de los principales desafíos que deberán enfrentar la izquierda y los sectores que de una u otra forma han trabajo por la consecución de la paz en Colombia.

¿Cuál es la importancia particular de este Congreso Nacional de la UP?

Nuestro Congreso contó con la presencia de varios candidatos presidenciales, estuvo presente Claudia López, Piedad Córdoba, Clara López, Carlos Caicedo y Gustavo Petro. Y todos hicieron exposiciones muy buenas sobre lo que es el panorama que se nos presenta con la paz. Todos hicieron referencia a la unidad para la paz y la democracia. La importancia que tiene todo esto es hablar de lo que le interesa en este momento al país y un tema fundamental es precisamente el nuevo espacio político después de la dejación de armas y todo lo que tiene que ver con la implementación.

En el centro de todo está la unidad de los sectores que hemos trabajado por la paz y la democracia desde hace tanto tiempo. Resaltamos algunas propuesta por ejemplo, la necesidad de mirar los espacios para tener un candidato presidencial, aunque no tenemos el mecanismo todavía.

También vimos propuestas para poder llegar al Congreso. La UP ha hecho una propuesta, crear una lista de 100 personas decentes, transparentes, que pueden ser jóvenes, gente que el país identifique como las personas más capaces para llegar al parlamento.

¿Y eso implica la unión de la izquierda colombiana?

La unión Patriótica contribuirá, por encima de todo, a la unidad del movimiento de izquierda y alternativo. Puede haber gente que no pertenece a la izquierda pero que quieren conocer la vida política y el transcurso de la Unión Patriótica. Hay una gran disposición de escuchar porque la gente está despertando y quiere tener opciones diferentes.

Creemos que los sectores de la paz tenemos que unirnos y en esa gran unión tiene que haber una disposición de los precandidatos porque solamente se puede elegir uno y tenemos que saberlo escoger. Además tenemos que llegar a unos acuerdos sobre cómo se escogerá. Por el momento no tenemos el mecanismo directo pero hay propuestas. Eso depende también de la disposición política de los otros partidos que entienden que la paz es necesaria y la paz se construye si la democracia se amplía. Si se permiten las alianzas el país va a respirar de otra manera y los cambios en el Congreso pueden ser en beneficio de los ciudadanos. Acá en este país vamos a tener que escoger a gente decente, que no utilice la política para hacerse ricos. Eso tiene un valor muy grande en un país manejado por una cantidad de pícaros en los últimos gobiernos.

¿En ese sentido cuál va a ser el camino político de la UP?

En estos momentos se debate cuál será nuestra plataforma política en tiempos de paz y para la reconstrucción nacional. Hay una gran inquietud, y es la disposición de la Unión Patriótica de trabajar en el tema medio ambiental. Creemos que es necesario que la UP continúe con la defensa del agua, los ríos y los páramos, ya es algo que nos están tocando demasiado. Tenemos mucha militancia en las zonas rurales y hay una queja grandísima, la gente denuncia que los ríos se los llevan a plantaciones, que están incluso creando grupos armados para llevarse el agua a determinadas fincas. Este va a ser un debate nacional.

Y en ese panorama político que se empieza a dibujar ¿qué papel jugará el partido de las Farc?

Como ciudadanos que se integran a la vida civil se les escuchó en el Congreso y fue muy importante porque la dejación de armas, después de 52 años de conflicto, es el hecho político más importante de los últimos tiempos. Ya ha dado mucho resultado este proceso, como el hecho de que en el Hospital Militar no haya heridos por cuenta del conflicto, o que las minas desaparezcan.

La presencia de Andrés París fue importante porque se ve que ellos tienen una disposición a la unidad pero también porque hay temas para debatir sobre todo porque estamos a la espera de que se aprueben proyectos en el Congreso como el de las circunscripciones especiales. Creemos que como se dieron ayer las cosas en el Congreso, entre los meses de octubre y noviembre se estará aclarando el panorama político en Colombia.

¿Cuál sigue siendo la principal preocupación en los sectores de izquierda de cara a la implementación del acuerdo de paz?

El país tiene que saber que los paramilitares en este momento están distribuidos en buena parte del país y están actuando con apoyo de algunas partes de la institución. Algunos sectores de las Fuerzas Militares están colaborando con ellos. Eso lo sabe toda la población que está en determinados sectores y lo saben también las Fuerzas Militares.

Este es uno de los obstáculos más grandes para la paz. Aquí no se pueden desarmar unos y rearmarse los otros, tiene que haber un desarme general. Por eso nos preocupa todos esos discursos que a veces llaman a la resistencia y este puede ser un tipo de resistencia. A mí me parece además que las Fuerzas Militares deben tomar otra actitud, no la actitud de "ustedes tienen que acostumbrarse a ellos", no la actitud de no ver nada cuando todo el mundo ve.

Y ustedes también han llamado la atención sobre el asesinato de líderes sociales en el país...

Sí. Un ejemplo, ayer asesinaron al líder sindical Mauricio Fernando Vélez López, en la ciudad de Cali. Es un dirigente de la Universidad del Valle, eso me parece muy grave porque lo que nosotros vemos desde noviembre del año pasado es que todos los días llegan amenazas, muchas veces se presentan asesinatos y esto es sentir que regresamos a hace 25 o 30 años cuando todos los días contábamos muertos. Esto es muy grave para un país que construye la paz. Tiene que haber una decisión de las Fuerzas Militares de contribuir a que eso prospere porque de lo contrario simplemente será la repetición de lo que nos hicieron a nosotros. Lo hemos dicho de todas las maneras posibles, esto no puede volver a pasar. Lo de Fernando es un campanazo para el movimiento sindical y se produce después de las grandes movilizaciones de maestros en este país. La gente tiene derecho a protestar sin que la asesinen, y el ejemplo de la Unión Patriótica da cuenta de que las ideas no las pueden acabar con balas.