Me gustaría mucho hacer las paces con Uribe: Santos

Redacción Politíca

El proceso final de dejación de armas por parte de las Farc que culminó esta semana ha estado marcado por un insistente debate acerca de si fue o no completo. La polarización, en todo caso, ha tomado más vuelo que nunca, especialmente porque queda menos de un año para el debate electoral que medirá, ahora sí, qué tanto creen o no los colombianos en la principal bandera del presidente Juan Manuel Santos: el Acuerdo de Paz.

Por eso, en diálogo con la Revista Semana, el jefe de Estado afirmó que la implementación de lo pactado con la guerrilla se cumplirá y que, contrario a la percepción que reflejan las encuestas, el optimismo entre los ciudadanos ante un hecho como el que ocurrió esta semana es mucho mayor.

En ese sentido, el presidente Santos insistió en que la campaña en torno a los acuerdos ha estado basada en mentiras, calificándola de ácida, radical y extrema. “Todavía, por ejemplo, hoy sigue circulando la absurda historia de que vamos a poner impuestos a los pensionados para pagar a los miembros de las Farc. ¡Absurdo y falso!”, insistió el primer mandatario en Semana.

Y eso, en gran parte, tiene que ver con la derrota del plebiscito del 2 de octubre del año pasado cuando los del Sí y los del No comenzaron con un diálogo para intentar modificar el contenido de lo que se había firmado en Cuba.

De hecho, hubo intentos de acercamientos entre el expresidente Álvaro Uribe y su sucesor Santos quienes, en un breve diálogo en la Casa de Nariño, motivaron una reconciliación que, pese a los años –y hasta con mediación del papa Francisco- no se ha podido lograr.

“Mucho me gustaría. Yo no guardo rencores. Sería muy bueno para el país y para la vejez de los dos”, señaló Santos en la entrevista, refiriéndose a su intención de querer hacer las paces con el hoy senador del Centro Democrático, no obstante criticar la alianza que anunció con el expresidente Andrés Pastrana para las elecciones del año entrante. “Es un ejemplo de que, a veces, los polos opuestos se pueden unir por imposible que parezca y que los sentimientos negativos son muy poderosos”.

También se refirió a las críticas que han lanzando en contra del Acuerdo de Paz quienes, en algún momento, hicieron parte de su anillo más cercano: su exvicepresidente, Germán Vargas Lleras y su exministro de Defensa y exembajador en Washington, Juan Carlos Pinzón.

Y es que luego de afirmar en entrevista con Blu Radio que “la política saca lo peor de la condición humana” refiriéndose a Pinzón, señaló en Semana que entiende que “ahora ellos tienen intereses electorales que, sin duda, están jugando un papel en las posturas públicas que asumen. Espero que defiendan lo mucho que construimos juntos”.

El Nobel de Paz, en todo caso, defendió lo alcanzado con el Acuerdo Final y les dijo a las víctimas de las Farc que, pese a entender su dolor, está convencido de que poner fin al conflicto es la mejor manera de honrar a las víctimas y evitar que el número siga creciendo. Señaló, además, que espera que con el tiempo, el país sepa valorar los frutos de su Gobierno distintos a lo referente a la paz: educación, pobreza, vivienda.

Cese del fuego con el Eln

El jefe de Estado también respondió sobre las dudas que han girado en torno a la verdadera voluntad de paz del Eln mientras se desarrollan los diálogos en Quito (Ecuador).

Mientras se aproxima la visita del papa a Colombia, se ha hablado fuertemente de la posibilidad de que se pacte un cese bilateral del fuego con esa guerrilla en señal de que están avanzando las conversaciones.

Según dijo Santos, está dispuesto a que ese cese bilateral se firme, incluso antes de septiembre, “pero sólo si las condiciones están dadas y si es un cese del fuego y de hostilidades que proteja a la sociedad”.