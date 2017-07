"Me pueden insultar todo lo que quieran, pero no al pueblo colombiano": Santos a Maduro

Redacción Politíca

“A mí me pueden insultar todo lo que quieran, personalmente no me importa. Pero que no insulten al pueblo colombiano”. De esta manera respondió el presidente Juan Manuel Santos ante la pregunta de una periodista en Cúcuta, a donde llegó esta mañana para asistir a varios actos oficiales, quien le indagó sobre las declaraciones dadas recientemente por su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en las que le dijo: “Santos, pide la bendición, inclínate ante tu padre, soy tu padre”.

Las palabras de Maduro se dieron esta semana durante un evento con los trabajadores de las empresas básicas en el estado Bolívar, en el sur venezolano, cuna de la actividad minera y energética del país, haciendo alusión a la contribución de Venezuela a la independencia de Colombia. "Colombia se fundó aquí, en el Orinoco (río que surca el estado Bolívar), ustedes, guyaneses, son los padres de Colombia, nuestros abuelos fundaron Colombia", afirmó.

El presidente Santos señaló además que celebra que el líder opositor en el vecino país Leopoldo López, quien recibió el beneficio de casa por cárcel, esté de nuevo con su familia, e insistió en que se debe perseverar para buscar una solución negociada y pacífica a los problemas de Venezuela. “He hablado con mis compañeros en Suramérica muchísimas veces y todos queremos una solución negociada y pacífica”, sostuvo.

Previamente, en horas de la mañana y a través de su cuenta de Twitter, Santos ya se había referido a esta noticia. “Buena noticia que @leopoldolopez esté de nuevo con su familia. Insistimos en que Venezuela debe perseverar en el diálogo y solución pacífica”, trinó.

El Presidente Santos se encuentra este sábado en Norte de Santander para asistir a la firma del contrato de la vía de cuarta generación Pamplona – Cúcuta, obra clave para el desarrollo territorial y que conectará el centro y el nororiente del país.