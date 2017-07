Nestor Humberto Martínez permitió que Gustavo Moreno engañara al país: Robledo

Redacción Politíca

Jorge Robledo, senador del Polo Democrático y candidato presidencial, criticó duramente a Néstor Humberto Martínez por la falta de claridad frente al nombramiento de Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción, en octubre de 2016.

Asegurando sentirse “avergonzado e indignado”, porque por el caso de Moreno “Colombia es el hazmerreír del mundo”, Robledo afirmó que la culpa recaía en Martínez por no investigar a Moreno antes de nombrarlo. Así, más que criticar al ahora exfiscal anticorrupción, Robledo culpabilizó al fiscal General por tener una actitud “por lo menos negligente, irresponsable e incapaz”.

Robledo también atacó el hecho de que “Martínez aprovechó ayer un evento para responder un par de preguntas, pero esta es la hora en que no ha dado la cara al país en serio” y afirmó que, de no ser por el trabajo de las autoridades norteamericanas, no se habría dado a conocer la actuación de Moreno.

Pero no fue solo eso. Robledo aseguró que el principal problema no es Moreno (“ya era un corrupto cuando lo nombraron”), sino que es que fuera nombrado. En varias ocasiones, el senador preguntó cómo era posible que se ignoraran hechos del antecedente del exfiscal, como el hecho de que su esposa fue procesada por intentar “transportar cerca de media libra de cocaína a París”, si se tiene en cuenta que “Martínez tiene 15.000 fiscales a su disposición”.

Dijo, además, que “un fiscal general puede nombrar como a su segundo hasta un pésimo abogado, pero no puede nombrar a un corrupto”, pero que al “ser respaldado por Germán Vargas Lleras, Santos, el Centro Democrático y toda la Unidad Nacional”, Martínez ha podido “lavarse la cara”.

Por eso, y ante la polvoreada que ha levantado la actuación de Moreno, Jorge Robledo aseguró que cuando inicie el año legislativo este 20 de julio llamará a debate en el Congreso al fiscal general, para que “cada partido político le fije posición frente a esto, y que digan sí o no, si ese personaje se debe mantener en la Fiscalía”.