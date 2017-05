Farc piden tres meses más de plazo

No es momento de cambiar plazos: Mauricio Lizcano

Redacción Politíca

La solicitud que hicieron las Farc de prorrogar por tres meses más el proceso de dejación de armas no ha caído muy bien al interior del Congreso. Así lo evidenció la postura del presidente del Legislativo, Mauricio Lizcano, quien rechazó que se pretenda alargar la fecha prevista en el mismo Acuerdo de Paz y que, según los cálculos, sería para finales de mayo.

“El Gobierno tiene que ser muy exigente con la fecha para la entrega de las armas. No es momento de cambiar los plazos”, dijo el senador del partido de la U, al aclarar que, salvo que se presenten condiciones extraordinarias, no hay ninguna justificación para modificar los plazos. Por ejemplo, las caletas que tienen que ser entregadas por la guerrilla, que suman 949. “En eso, el país necesita más publicidad, conocer en qué van las cosas, y no quedarnos simplemente con un informe de papel”, se cuestionó Lizcano.

En eso, en todo caso, también coincide el Gobierno. Hace apenas algunas horas, fue la embajadora de Colombia ante la ONU, María Emma Mejía, la que señaló que el tiempo sí se podría prorrogar hasta septiembre -momento en el que se acaba la Misión Especial de la ONU en el país- para la entrega total de las caletas. Esto, ante el claro reconocimiento que han hecho quienes hacen parte de dicha Misión frente a la demora de la entrega de las caletas de las Farc.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que los 7.000 miembros de la guerrilla que hoy se encuentran en las zonas de ubicación deben quedar totalmente desarmadas el primero de junio para comenzar con su tránsito hacia la vida civil. “La ONU ha dicho que hay que tomarse un tiempo adicional para las caletas, pero lo importante es que en el Día D+180 tengamos a los integrantes de las Farc desarmados y comenzando su transformación hacia partido político”, señaló el jefe de la cartera política.

Lo cierto es que, de acuerdo con el propio informe que han hecho las Farc, bajo la vocería de Carlos Antonio Lozada, los plazos parece que sí se prolongarán pero, como ha sucedido desde que arrancaron las conversaciones de paz en Cuba, tendrá que haber un acuerdo bilateral para que se logre tomar la decisión.