“No seremos notarios de nadie”: Jorge E. Vélez

Cambio Radical ha tenido cuestionamientos por avales entregados a gente que luego ha tenido líos. ¿Qué van a hacer de cara a 2018?

Hay que reflexionar si el aval es un blindaje. Uno puede conocer a una persona hoy que no tiene inconveniente, y en cinco meses resultar con problemas. Por eso creo que hay que revisar el momento en que se dio el aval. No puede pasar que esa persona, después de dos o tres años, resultó con problemas y termine respondiendo un partido. Nadie es futurista. Frente a 2018, hemos tomado tres medidas: desde hoy están abiertas las inscripciones y se pueden hacer por internet; las hojas de vida se van a colgar en la página para que, si la gente tiene alguna objeción legal, las revisemos, y los candidatos nuevos tendrán que demostrar con firmas que tienen respaldo popular.

¿Cómo va lo del aval a Germán Vargas Lleras?

Él está dedicado a la Fundación Carlos Lleras, recorriendo el país, hablando con los gremios, los políticos y los ciudadanos. Este es su partido y su casa, y cuando tome la decisión le daremos el aval.

Claro que Vargas Lleras lo desautorizó públicamente y dijo que no le había pedido aval a Cambio Radical...

Lo que ocurrió es que él leyó en la forma de titular de los diferentes medios de comunicación que Cambio Radical le había entregado el aval, pero eso no fue así. Lo que yo dije es que si él es candidato y pide el aval del partido se lo daríamos con gusto. Es natural su respuesta. Él tiene que contestar que, en efecto, no es candidato, que no ha pedido avales y que no está representado en nadie.

¿Ya quedaron aclaradas las cosas con él?

Totalmente. No hay ningún roce ni ninguna dificultad con él.

¿Han pensado en coaliciones con otros partidos?

Estamos dedicados a montar nuestras listas en todo el país y trabajar para que el proceso sea abierto, pero por ahora no tenemos candidato presidencial y no podemos hablar de coaliciones.

Humberto de la Calle cuestionó el silencio de Vargas Lleras frente al tema de la paz. ¿Qué le responde Cambio Radical?

No puedo contestar por Vargas Lleras. Ahora, nosotros somos críticos constructivos y no vamos a ser notarios de nadie. El disenso es importante y creo que el doctor De la Calle pretende que todo mundo sea notario de los acuerdos, y eso no puede ser. Por el contrario, a todos nos beneficia que haya discusión. Eso demuestra que la democracia está viva.

Si Cambio Radical llega a la Presidencia en 2018, ¿qué va a pasar con el Acuerdo de Paz con las Farc?

El Acuerdo hay que cumplirlo. Nadie puede desconocer la cantidad de muertos que nos hemos evitado. Lo que pasa es que no hay que encimarles nada, y ahora en toda discusión se les da algo. Todo el respeto para el Acuerdo, pero de ahí a que empecemos a poner cosas nuevas en la reglamentación, eso sí que no, eso no lo va a aceptar el pueblo colombiano.