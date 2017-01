"No somos narcotraficantes": cultivadores de coca

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la recién constituida Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM, respondió este viernes a las declaraciones entregadas a los medios por el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, quien manifestó su preocupación por la existencia de este tipo de asociaciones y aseguró que deben desaparecer.

"Nos hemos reunido en varias ocasiones con el Director de la Agencia de Sustitución Eduardo Díaz Uribe, quien conoce de este esfuerzo organizativo, creado para contribuir a una exitosa implementación de lo acordado y no como “organizaciones que defienden la coca” como desafortunadamente se lee en su entrevista para el diario “El Tiempo” del 19 de enero", manifestó la Coordinadora.

En el texto los cultivadores explican que su creación se dio el pasado 10 de enero con representantes de 14 departamentos "con el propósito de crear una ruta de implementación de los acuerdos que beneficien a las familias campesinas que buscan el sustento de sus hogares a través de la siembra de hoja de coca, marihuana y amapola" y que su primer evento nacional se realizará el próximo 27 de enero en Popayán con presencia de miles de familias cultivadoras.

Agregan, además, que las familias que obtienen el sustento por medio del cultivo de hoja de coca lo hacemos porque es su única forma de sustento y que por ellos su objetivo es que aquellas zonas que históricamente han estado abandonadas por el estado, obtengan los beneficios que traerá la implementación de la paz: "No somos narcotraficantes, somos trabajadores dispuestos a apoyar una sustitución concertada que traiga beneficios a los departamentos que sufren del abandono estatal, donde no existen escuelas, donde no llega el agua potable y donde no existen alternativas ni planes de desarrollo económico, vemos en el acuerdo de paz una oportunidad para mejorar las vidas de miles de familias y pedimos respetuosamente al Gobierno Nacional que no se nos estigmatice".

El comunicado concluye enfatizando en que desde la Coordinadora se crearán propuestas puntuales para la implementación del punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana y que apoyarán "totalmente las estrategias de sustitución concertada, esperamos que cese la estigmatización y el uso de la fuerza pública para lastimar a las comunidades vulnerables que hacen presencia en los territorios con cultivos, convencidos de que la implementación de los acuerdos será exitosa y eficaz, con el diálogo respetuoso entre el gobierno y las comunidades".