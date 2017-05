FISCAL EXIGE RESPUESTAS

¿No vamos a hablar de los activos de las Farc?: Néstor Humberto Martínez

Redacción Politíca

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue enfático al advertir que comenzará a exigir resultados producto del acuerdo de paz con las Farc, que trascienda la entrega de armas y la misma transformación de la guerrilla en partido político. Según el cronogroma establecido, se prevé que a finales de este mes se surtan ambos procesos, pese a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de prorrogar por tres meses más la recolección de las más de 900 caletas por parte de la ONU.

Esos resultados que espera el jefe del ente acusador tienen que ver, concretamente, con los activos de las Farc, producto del secustro, la extorsión y el narcotráfico, entre otros delitos. “¿No vamos a hablar de los activos de las Farc? Eso quedó incluido en el acuerdo de paz y se habla mucho de los puntos pendientes, pero hay uno que es el inventario de los activos que también tendrán que entregarse en el D+180”, señaló el fiscal Martínez.

Para el fiscal, ese debe convertirse en un tema central a la hora de hablar sobre la financiación de campañas que ha estado tan discutido por cuenta de los escándados alrededor de la multinacional Odebrecht, señalada de haber financiado las dos campañas presidenciales del jefe de Estado, Juan Manuel Santos y la campaña del excandidato uribista, Óscar Iván Zuluaga.

“Así como no puede haber dineros de corrupción en el ejericicio de la política tradicional, tampoco podrá haber dineros derivados del secuestro, del chantaje. La democracia colombiana no lo tolera y las autoridades colombianas no lo podemos aceptar”, apuntó el fiscal, al advertir que desde esta misma semana comenzará a exigir resultados pronto, “con resultados efectivos”.

Las Farc han dicho, no obstante, que están dispuestas a declarar ante el Gobierno los recursos monetarios y no monetarios que tienen en su poder, y que han adquirido a lo largo de estos más de 50 años de conflicto armado.