Nuevo intento de cadena perpetua a violadores de niños, empieza recolección de firmas para referendo

El comité promotor del referendo que busca imponer la cadena perpetua a violadores de niños inscribió en la mañana de este jueves su iniciativa ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. En la presentación se manifestó que es necesario castigar con prisión perpetua las acciones en contra de los menores de edad para no continuar con una impunidad que, reflejada en cifras, plantea que al año se hacen 21 mil exámenes por rpesunto abuso de menores, de los cuales 16 mil son a menores de 14 años.

La vocera de la iniciativa, Johana Jiménez, de la fallecida exsenadora Gilma Jiménez, quien era reconocida como la defensora de la infancia, aseguró que se iniciará el proceso de recolección de firmas para impulsar la convocatoria del referendo. “El 10 de enero empezaremos con la maratón para tener las firmas”, precisó tras la inscripción formal de la propuesta ante el organismo.

“Le hacemos un llamado a los colombianos para que nos respalden, tenemos que recolectar 1.750.000 firmas, pero seguramente triplicaremos esas cifras, porque este es el referendo de Colombia, todos estamos cansados de que lastimen a los menores. cada año enterramos a 250 niños por actos de violencia contra ellos, eso no puede seguir pasando”. En este punto manifestó que espera contar con el apoyo de la ciudadanía con el fin que los hechos registrados en los últimos meses sean penalizados estrictamente.

Este referendo está siendo respaldado desde ya por personalidades como los periodistas Salud Hernández y Pirry, además del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; el ministro de las TIC, David Luna; el director ejecutivo del BID por Colombia, Sergio Diazgranados y el exministro Luis Eduardo Garzón.

En el anuncio de recolección de firmas estuvo presente Clara Ivonne Lozano, mamá de menor Luis Santiago, quien fue secuestrado, violado y asesinado por su padre Orlando Pelayo. Al respecto señaló que "no entiendo como el Congreso no aprobó este referendo cuando fue tramitado por Gilma Jiménez. Los casos que tienen horrorisados hoy a los colombianos como el de la violación y asesinato Yuliana Samboni es probable que no hubieran ocurrido, o por lo menos habría condenas contundentes".

Ahora empieza la maraton de seis meses para recoger las firmas que llevarán esta iniciativa ante el Congreso, donde históricamente los referendos se han hundido.